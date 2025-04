ACH izrazit favorit DP, pri odbojkaricah negotovo

Do konca odbojkarskega državnega prvenstva so še zaključni boji malega in velikega finala. Pri moških se bosta v seriji na tri dobljene tekme merila ACH Volley in Alpacem Kanal, prva tekma bo na sporedu v torek, v ženski konkurenci pa bosta Calcit Volley in OTP banka Branik finalno serijo začela v sredo.

Za tretje mesto se bosta pri moških merila Calcit Volley in Krka, pri ženskah pa Sip Šempeter in Luka Koper.

ACH Volley bo v finalu izrazit favorit. V tej sezoni proti domačem tekmecu še ni izgubil dvoboja, v prvenstvu je dobil 28 obračunov, osvojil pa tudi slovenski pokal in srednjeevropsko ligo. Nekaj nizov je sicer prepustil tekmecem, a v veliki večini so bile zmage prepričljive in dostikrat dosežene s pol moči.

Od vloge favoritov ne bežijo

Alpacem je bila ena izmed tistih ekip, ki je proti dolgoletnim vladarjem slovenske odbojke osvojila niz, celo dva, oba na tekmah modre skupine. Vsekakor se je na vseh štirih medsebojnih tekmah kazala razlika v kakovosti, toda vse papirnate napovedi, ki napovedujejo gladko zmago branilcev naslova, bodo morali Ljubljančani dokazati na igrišču.

"Od vloge favoritov ne bežimo. A vsekakor ne podcenjujemo tekmeca," zatrjujejo v ljubljanskem taboru, za katerega je naslov nuja, poraz bi zanje pomenil katastrofo. Tudi v luči vse glasnejših napovedi ambicioznega projekta, vodstvo kluba napoveduje povečanje proračuna, prihod nekaterih slovenskih reprezentantov in tudi zvenečega trenerskega imena.

V imenih sicer še nočejo govoriti, dokler se prvenstvo ne konča. "Vse bo znano po koncu DP. Pogovarjamo se z igralci in s trenerji, eden izmed njih je tudi naš nekdanji trener Igor Kolaković. Smo pa z delom zdajšnjega trenerja Matjaža Hafnerja zadovoljni," je v pogovoru za spletno stran časnika Ekipa pred dnevi dejal športni direktor kluba Aleš Jerala. Srbski Sportklub je sicer že poročal, da se je klub dogovoril s Kolakovićem za triletno sodelovanje, česar pa ACH, do zdaj 20-kratni slovenski prvak, za zdaj ni potrdil.

Odbojkarji Alpacema bodo lahko povsem sproščeni

Odbojkarji Alpacema, pred prevlado ACH Volleyja najboljše slovenske ekipe, bodo lahko v finalu nastopali povsem sproščeno. Dosegli so vse zastavljene cilje, v večji meri jih celo presegli. Potem ko se Kanalci lani niso uvrstili v modro skupino in so se borili za obstanek, je v klubu prišlo do remonta, na klop je sedel legendarni Gregor Jerončič, z nekaj okrepitvami na čelu z reprezentančnim organizatorjem Dejanom Vinčićem pa so sestavili ekipo, ki je v prvenstvu ves čas držala drugo mesto.

Ob koncu jim je Calcit sicer grozil, v Kamniku tudi izsilil tretjo tekmo, na kateri pa so bili Primorci, petkratni prvaki, spet boljši in se po 15 letih spet uvrstili v finale. Leta 2010 so izgubili prav proti ACH Volleyju, zadnjič pa so naslov osvojili leta 1999, ko ACH naslova še ni imel.

Calcit Kamnik Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri ženskah je bolj negotovo

Finalni obračun žensk naj bi bil bolj negotov. Tako branilke naslova, Kamničanke, kot Mariborčanke skozi sezono, v kateri so imele stalne težave s poškodbami, veliko nihajo v igri, prvak pa bo tisti, ki bo v pravem času v boljši formi.

V polfinalu so imele nekoliko manj težav bankirke, ki so se proti Sipu Šempetru mučile na prvi tekmi, dobile so jo po preobratu, nekoliko lažje delo pa so imele na povratni tekmi. Na drugi strani so morale Kamničanke proti Luki Kopru odigrati celo tri tekme.

V medsebojnih dvobojih tekmic, ki se poznajo do potankosti, je letos izid 4:3 v korist Calcita. V prvenstvenih so s 3:1 uspešnejše Štajerke, Gorenjke pa so bile boljše na dveh obračunih srednjeevropske lige in v finalu pokala. Večina obračunov je bila izenačenih, tudi tradicija finalov tradicionalnih tekmic pa napoveduje negotov boj.

Branikovke so s 16 naslovi najuspešnejša slovenska ekipa, Calcitovke jih imajo devet, morebitni deseti bi bil šesti zapovrstjo.

