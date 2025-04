Dan D v Kamniku: lahko Koprčanke proti branilkam naslova poskrbijo za novo presenečenje?

Kamnik bo ob 19. uri prizorišče tretje polfinalne tekme državnega prvenstva med branilkami naslova, članicami Calcit Volley, in Koprčankami. Te so na drugi tekmi presenetile favorizirane nasprotnice in ostale v igri za napredovanje v finale, v katerem že čakajo Mariborčanke. Lahko Koprčanke še enkrat presenetijo?

Odbojkarice OTP banka Branik so v dveh tekmah izločile Šempetranke in si kot prve priigrale finalno vozovnico. Danes bodo dobile tekmice v finalu. Na papirju vloga favoritinj pripada branilkam naslova Kamničankam, ki pa so na sobotni tekmi v Kopru izgubile z 0:3, tako da bo o napredovanju odločal tretji obračun.

"Zagotovo bomo morale izboljšati svoj napad, ki je bil v Kopru premalo učinkovit, prav tako bomo morale bolje igrati v bloku in obrambi, kar nam je prav tako povzročalo veliko težav. Koprčanke že vso sezono igrajo dobro, tudi v rednem delu prvenstva smo imele z njimi veliko težav, zelo močne so v igri blok-obramba in tu jih bomo morale prebiti s svojim napadom. Želja po zmagi je zagotovo ogromna, ker si želimo ubraniti naslov državnih prvakinj, zato bomo na tekmo prišle motivirane in pripravljene narediti vse, da se uvrstimo v finale," je v klubski mikrofon dejala sprejemalka večernih gostiteljic Maša Pucelj.

Srečanje v Kamniku se bo začelo ob 19. uri.

1. DOL, ženske, polfinale, tretja tekma:

Sreda, 9. april

