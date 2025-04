"Kristalni talent, kakovost in mladost," so ob omembi novinke v svoji sredini zapisali pri italijanskem prvoligašu Cuneo Granda Volley. Vse to so našli v nadarjeni 19-letni slovenski sprejemalki Maši Pucelj, ki bo tako v prihajajočem tekmovalnem obdobju igrala v eni najmočnejših lig na svetu.

"Zelo sem vesela, da bom igrala v klubu in na prvenstvu najvišje ravni. To je izjemna priložnost, da bom lahko igrala skupaj in proti neverjetnim odbojkaricam, od katerih, upam, da se bom veliko naučila. Zame bo to prva izkušnja v tujini. Dala bom vse od sebe, da bi skupaj dosegli najvišje mogoče cilje," je za klubsko spletno stran dejala članica Calcit Volleyja.

"Prihod Pucljeve v Cuneo dokazuje našo zavezanost za skrb za prihodnost, pri kateri nismo pozabili na kakovost. Prepričani smo, da se bo znašla dobro tako v našem klubu kot v serie A1, v kateri želimo, da se njen talent še razcveti. Ima talent, ki nam bo v prihodnji sezoni koristil na poti doseganja ciljev," pa sta prihod slovenske reprezentantke komentirala predsednika Patrizio Bianco in Emilio Manini.

Ekipa Cuneo Granda Volley je letošnjo sezono končala na 11. mestu italijanske lige.