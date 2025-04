ACH Volley čaka finalnega tekmeca, Calcit ostaja v igri

Odbojkarji ACH Volleyja, ki branijo naslov, so tudi na drugi polfinalni tekmi Krko premagali s 3:0 in si kot prvi zagotovili finalno vozovnico. Na odgovor, s kom se bodo merili v finalu, bodo morali še nekoliko počakati, saj je Calcit Volley po uvodnem porazu proti Alpacem Kanalu (2:3) na drugi tekmi zmagal brez oddanega niza in izsilil tretjo odločilno polfinalno tekmo, ki bo v Kanalu.

ACH Volleyju se pozna, da ima širok igralski kader, Novomeščane, ki so že v četrtfinalu, v katerem so izločili i-Vent Maribor, opravili veliko dela, pa zdeluje že tudi utrujenost. Tako se četi Matjaža Hafnerja niso resneje upirali in je tudi niso prisilili, da je morala prikazati svoj maksimum. S 13 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme Amir Golzadeh, Janez Janž Kržič se je izkazal s šestimi bloki.

"Iskreno nismo pričakovali tako gladke zmage. Vedeli smo, da smo imeli v preteklosti že težave v Novem mestu, tudi ob zmagah smo igrali tesne nize, zato smo morali danes tako dobro odigrati. Vedeli smo, da bo težka tekma. Že na začetku smo jih poskušali malo zmesti z menjavo igralnega polja, nekaj smo morali poskusiti. Morda je bil tudi to eden izmed dejavnikov, da smo tako dobro odigrali. Nismo še vsega naredili, čaka nas še finale. Vemo, da ACH ima vsako leto visoke cilje in tudi letos je cilj zmagati prvenstvo," je po tekmi dejal kapetan ACH Volleyja Jani Kovačič.

"Mislim, da ne moremo biti zadovoljni z današnjo igro, je pa tudi res, da nam tekmec ni kaj več dopustil. Videlo se je, so bili Ljubljančani motivirani, da morajo gladko zmagati in si ne dopustiti napetih končnic. Mi smo na trenutke odigrali precej medlo, s takšno igro pa ne moreš parirati nasprotniku, kot je ACH Volley. Čaka nas še tekma za borba za tretje mesto. Ne glede na nasprotnika, v kolikor bomo odigrali, kot na zadnjih petih tekmah, potem si lahko obetamo zanimivih obračunov in pozitivnega razpleta," pa je bil realen domači kapetan Martin Kosmina.

Drugi polfinale bo odločen v Kanalu

Calcit Volley je na prvi tekmi v Kanalu proti Alpacemu vodil že z 2:0, a prednost zapravil. Izenačeno tekmo so pričakovali tudi v Kamniku, a gledalci je niso videli. V vseh treh nizih, ki so jih Kamničani potrebovali za zmago, so imeli nadzor nad izidom, tako da presenetljivo gladko prišli do zmage.

Prvo ime tekme je bil poleg standardno dobrega podajalca Julia Gomeza Uroš Pavlović, dosegel je 12 točk, v statistiko je vpisal štiri bloke. Isto število točk je dosegel tudi Jurij Oman, izkazal se je s štirimi asi. Kanalci tokrat posebno razpoloženega igralca niso imeli.

Kamničani so na drugi tekmi s 3:0 premagali Kanalce, tako da bo o finalistu odločala tretja tekma v Kanalu. Foto: Jan Uršič

"Držali smo se načrta, kar nam je na koncu prinesel uspeh. Čestitke fantom za nocojšnjo predstavo, ki je bila ena najboljših v letošnji sezoni. Ni se bilo preprosto vrniti po zapravljeni priložnosti v Kanalu in vsekakor je to dobra popotnica za tretjo tekmo, ki bo spet poglavje zase. V sredo nam je malo zmanjkalo, zakaj ne bi letos končno slavili v Kanalu," se je po tekmi spraševal zadovoljni trener domačih Gašper Ribič.

"Težava je bila že od začetka tekme in morda smo bili preveč samozavestni, preveč mirni, ker smo se morda zanašali na to, da tudi če izgubimo, ni nič usodnega. Na drugi strani so Kamničani vedeli, česa si želijo in so nas nadigrali v vseh elementih igre. Pravzaprav niti v enem trenutku tekme nismo imeli nobenih možnosti, da bi jih premagali. Če ne bomo pred tretjo tekmo osredotočeni, skromni pred njo in odločni med njo, bomo lahko v težavah," pa se težav zaveda gostujoči strateg Gregor Jerončič.