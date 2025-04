Mariborčanke prve finalistke, hladna prha za branilke naslova

Na prvih tekmah polfinala ženskega odbojkarskega prvenstva so odbojkarice Calcit Volleyja in OTP banka Branik upravičile vlogo favoritinj in si priigrale priložnost, da se danes zavihtijo v finale. Kamničankam to ni uspelo, saj so v Kopru izgubile z 0:3 (-23, -18, -19), tako da bo o finalistkah odločala tretja tekma v Kamniku. So si pa kot prve finale zagotovile Mariborčanke, ki so Šempetranke premagale s 3:1 (10, -18, 19, 22).