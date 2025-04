V živo: Kanalci izzivajo ACH Volley

Do konca klubske sezone v domačem odbojkarskem prvenstvu sta ostala le še finalna serija in boj za tretje mesto. Prva tekma finala pravkra poteka v Tivoliju, kjer ACH Volley gosti izzivalc Alpacem Kanal. Boj za bron med Calcit Volleyjem in Krko se bo v sredo začel v Kamniku.