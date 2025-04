V Kanalu se obeta hud boj za mesto ob ACH Volleyju

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana bodo zvečer dobili tekmeca v finalu državnega prvenstva. Medtem ko so Ljubljančani v dveh tekmah izločili Krko, pa bo v drugem polfinalnem paru med kluboma Alpacem Kanal in Calcit Volley potrebna tretja tekma. Ob 19. uri jo bodo gostili Kanalci. Ti so prvo polfinalno tekmo po preobratu dobili s 3:2, na drugi pa so s 3:0 zmagali Kamničani. Kdo se bo zavihtel v finale?

"Težava je bila že od začetka tekme in morda smo bili preveč samozavestni, preveč mirni, ker smo se morda zanašali na to, da tudi če izgubimo, ni nič usodnega. Na drugi strani so Kamničani vedeli, česa si želijo, in nas nadigrali v vseh elementih igre. Pravzaprav niti v enem trenutku tekme nismo imeli nobenih možnosti, da bi jih premagali," s sobotno igro ni bil zadovoljen trener Kanalcev Gregor Jerončič, ki pred današnjo pravi: "Če pred tretjo tekmo ne bomo osredotočeni, skromni pred njo in odločni med njo, bomo lahko v težavah."

Kamničani so na sobotni tekmi nadigrali tekmeca. Foto: Jure Banfi

"Težko je reči, kdo je v psihološki prednosti, ker je v odbojki vsak niz poglavje zase. Res je, da so bili pred sobotno tekmo Kanalci v psihološki prednosti, saj so zaostanek z 0:2 v nizih spremenili v zmago. Toda še enkrat se je pokazalo, kako hitro se v športu zadeve obrnejo, treba bo dobiti tri nize in to je edino, kar šteje. Vse se začne pri sprejemu, če je ta dober, lahko tudi naši blokerji dobijo več žog, tako da ja potem naša igra v napadu bolj raznovrstna. Potem je tu servis, če nam steče, smo zelo nevarni, še zlasti zato, ker vemo, kakšnega kova igralec je Vinčić. Če ima njegova ekipa idealen sprejem, zelo dobro razigrava soigralce, ki jih je potem težko zaustaviti," pa je pred večerno tekmo v klubski mikrofon dejal sprejemalec Kamničanov Jure Okroglič.

Dvoboj se bo v Kanalu začel ob 19. uri.

1. DOL, moški, polfinale, tretja tekma Sreda, 9. april

