Zrinka Šutalo je leta 2013 med drugim igrala na svetovnem prvenstvu v Umagu, kjer je s soigralko Saro Radanović osvojila deveto mesto, bila pa je tudi najmlajša prvakinja Hrvaške. Zrinka je na presenečenje mnogih peščene plaže in kopalke zamenjala za dolgo obleko in samostan.

Še kako je znala preklinjati

"Na začetku mi je bilo zelo neprijetno, ko sem v kopalkah hodila po pesku, medtem pa so me ljudje gledali. Pozneje mi je to postalo normalno. Začele smo resneje trenirati in prišle v reprezentanco. Dosegle smo kar nekaj uspehov in novinarji so nas začeli snemati," je v podkastu Ive Kraljević razlagala Zrinka, ki je med drugim priznala, da ji je v času športne kariere iz ust izletela marsikatera kletvica.

"Z ramenom ali dresom se dotaknem mreže in mi reče 'mreža'. Točka je izgubljena. Bilo je veliko preklinjanja, grdih besed in jeze," je povedala Šutalo in razkrila, da je bila do usodnega dne odbojka njeno življenje.

Kot da se je vrnila tja, kamor spada

V tretjem letniku srednje šole jo je sošolka vprašala, ali gre na duhovno obnovo. V tistem času so imeli samo trening moči in trener jim žoge sploh ni dal v roke. In rekla si je, da bi šla vseeno poskusit. "Kot da sem se vrnila tja, kamor spadam. Dragi bog, ali moram biti tukaj ali sem sploh na pravem mestu, kaj naj naredim? Sploh nisem vedela, kaj naj delam. Ko smo s sestrami molile, sem samo gledala, kako je nastala tišina. V glavi je bila zmeda."

Fotografija je simbolična. Foto: Urban Meglič/Sportida

Poskušali so jo odvrniti od tega, a …

Poskušali so narediti vse, da bi jo odvrnili od tega, a danes je zelo srečna, da se je odločila za to pot. "Vsako leto želim proslaviti dan, ko sem šla v samostan, ker pot je bila težka. Pred tem sem mislila, da je dolgočasno moliti ves dan, ampak ni. Molitev je najpomembnejši del našega dneva in brez molitve ne bi bile, kar smo."

