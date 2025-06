Ko se združijo tehnologija, dizajn in gastronomija

V sodobnem življenju kuhinja postaja veliko več kot zgolj prostor za pripravo obrokov. To je prostor ustvarjalnosti, užitka in povezovanja z našo prehrano. Prav zato je predstavljena nova linija vgradnih kuhinjskih aparatov Electrolux in AEG, zasnovana za vse, ki želijo kuhati pametneje, s pridihom sloga, a hkrati odgovorno do okolja.

Nova linija obsega vse – od pečic in indukcijskih kuhališč do nap, hladilnikov in pomivalnih strojev – ter prinaša številne napredne tehnologije, ki kuhanje poenostavijo in spremenijo v prijetno izkušnjo. Ena izmed najbolj impresivnih inovacij je AI TasteAssist – inteligentna funkcija, ki samodejno prepozna recept, analizira ključne parametre, kot sta čas in temperatura, ter prilagodi optimalne nastavitve kuhanja.

Tu je tudi zaslon CookSmart Touch, ki uporabnika vodi skozi vsak korak priprave jedi, pri čemer nudi praktične nasvete in predloge za dodatke. Poleg naprednih funkcij se nova linija ponaša z elegantnim, sodobnim dizajnom in močno osredotočenostjo na trajnost. Zaradi energijske učinkovitosti lahko nekateri modeli zmanjšajo ogljični odtis tudi do 30 odstotkov, medtem ko tehnologiji SteamPro in ProAssist dodatno varčujeta z energijo, saj toploto uporabljata kar se da učinkovito.

"V zadnjih 30 letih smo se razvili od klasične prodaje gospodinjskih aparatov do oblikovanja celostnega uporabniškega ekosistema, ki vključuje inovacije, podporo in izobraževanje. Nova linija vgradnih kuhinjskih aparatov je popoln primer, kako združujemo vse te elemente v izdelke, ki kuhinjsko izkušnjo dvignejo na višjo raven in pomembno prispevajo h kakovosti življenja naših uporabnikov," je poudaril Damir Mađarević, generalni direktor podjetja Electrolux za regijo Adriatic, ob praznovanju 30-letnice prisotnosti blagovne znamke na hrvaškem in grškem trgu.

Osrednji del dogodka v Zagrebu je bil kulinarični šov, na katerem sta sodelovala priznana kuharska mojstra: Mario Mihelj, katerega jedi so znane zagrebški in širši domači kulinarični sceni po izjemni fuziji latinskoameriških okusov, ameriškega uličnega prehranjevanja in azijske tradicije, ter Akis Petretzikis, prvi zmagovalec grškega MasterChefa, danes pa priljubljeni televizijski voditelj in avtor številnih kuharskih knjig.

Podjetje Electrolux Group še naprej vlaga v krepitev lokalne prisotnosti, digitalno preobrazbo uporabniške izkušnje in trajnost, z jasno vizijo, da tudi v prihodnjih desetletjih ostane vodilno na področju inovacij, ki izboljšujejo vsakdanje življenje. Zgrajena na zaupanju, razumevanju potreb uporabnikov in nenehnem napredku, blagovna znamka ostaja predana razvoju rešitev s pravo vrednostjo – danes, jutri in v prihodnosti.

