Celjani po evropsko slavo proti Skandinavcu, ki odlično pozna Zahovića?

Nogometaši Celja so bili v prejšnji sezoni pod vodstvom Alberta Riere eno največjih pozitivnih presenečenj, saj so se uvrstili v četrtfinale konferenčne lige. Slovenski pokalni zmagovalci ambiciozno vstopajo tudi v sezono 2025/26, ki jo bodo začeli v kvalifikacijah za ligo Europa. Žreb, ki se bo začel ob 15. uri, jim lahko v prvem krogu nameni švedskega, azerbajdžanskega, finskega ali kosovskega tekmeca.

Nogometaši Celja bodo imeli v uvodnem evropskem dejanju v sezoni 2025/26 status nosilcev. Če jim bo spodletelo v kvalifikacijah za ligo Europa, bodo imeli možnost popravnega izpita v konferenčni ligi. Izbranci Alberta Riere, ki bo v novo sezono vstopil s spremenjenim igralskim kadrom, saj se rubriki odhodov in prihodov v tej sezoni ekspresno polnita, v tujino pa vleče tudi kapetana Žana Karničnika, želijo v tej sezoni Celje znova popeljati na evropski zemljevid.

Bo Žan Karničnik Celjanom v Evropi pomagal tudi v tej sezoni? Foto: Guliverimage

Evropska nogometna zveza (Uefa) je 16 ekip, večinoma pokalnih zmagovalcev, pred žrebom uvrstila v dve različni skupini. S tem je krog mogočih kandidatov Celja skrčila na štiri imena. Ker je Rierova četa pristala v prvi skupini, bi se tako lahko prihodnji mesec v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa pomerila s štirimi mogočimi tekmeci. To so BK Häcken (Švedska), Sabah (Azerbajdžan), Ilves Tampere (Finska) in Prishtina (Kosovo).

Najkrajše potovanje bi bilo gostovanje na Kosovu, kjer bo jeseni v kvalifikacijah za SP 2026 gostovala tudi slovenska članska reprezentanca.

Skupini pred žrebom: Skupina 1:

Nosilci: Celje (Slo), Šahtar Doneck (Ukr), Šerif Tiraspol (Mol), Spartak Trnava (Slk)

Nenosilci: BK Häcken (Šve), Sabah (Aze), Ilves Tampere (Fin), Prishtina (Kos) Skupina 2:

Nosilci: Legia Varšava (Pol), Partizan Beograd (Srb), CFR 1907 Cluj (Rom), Hapoel Beer-Sheva (Izr)

Nenosilci: AEK Larnaka (Cip), Paksi (Mad), Levski Sofija (Bol), Aktobe (Kaz)

Trener Häckna dobro pozna Zahovića

Luka Zahović je pri Pogonu nekaj časa nastopal pod vodstvom zdajšnjega trenerja BK Häcken. Foto: Guliverimage Na papirju najtežji tekmec je BK Häcken. Švedski pokalni zmagovalec prihaja iz drugega največjega švedskega mesta Göteborg, njegov trener je Jens Gustafsson, ki je pred leti manj uspešno vodil tudi splitski Hajduk, na Poljskem pa je pri Pogonu kar nekaj časa vodil Luko Zahovića.

BK Häcken je v prejšnji sezoni v Evropi izpadel v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer je priznal premoč nemškemu Heidenheimu, ki ga je pozneje v ligaškem delu v gosteh namučila Olimpija. Na igralskem seznamu prevladujejo Skandinavci.

Sabah z znancem 1. SNL

Kaheem Parris je pred leti s svojim prestopom iz Kopra v Dinamo Kijev lepo napolnil blagajno kanarčkov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sabah prihaja iz majhnega azerbajdžanskega mesta Masazir, ki ima slabih 19 tisoč prebivalcev. Klub išče novega trenerja. V prejšnji sezoni je osvojil pokal, v prvenstvu pa končal na skromnem 11. mestu. Sabah je lani v kvalifikacijah za konferenčno ligo izpadel v tretjem krogu proti irskemu St. Patrick's Athleticu, ki je leta 2022 izločil Muro. Za Sabah nastopa tudi znano ime iz 1. SNL, to je Jamajčan Kaheen Parris, ki je v Sloveniji nosil dres Kopra, Krke in Domžal.

Ilves Tampere je finski podprvak. V Evropi je lani izločil irski Shamrock Rovers, nato pa po dramatičnem izvajanju 11-metrovk še dunajsko Austrio. Evropsko pot je končal proti švedskemu Djurgardnu. V ekipi prevladujejo finski nogometaši, tujcev, ki jih vodi mladi 37-letni strateg Joonas Rantanen, je le za odtenek.

Najbližje gostovanje bi bilo na Kosovu

Jean-Michel Cavalli je pred skoraj dvema desetletjema za kratek čas vodil tudi Alžirijo. Foto: Guliverimage Nogometni klub Prishtina ima dolgoletno tradicijo nastopanja na najvišji ravni še v nekdanji Jugoslaviji, v obdobju državne samostojnosti Kosova pa v zadnjem obdobju le stežka posega po prvem mestu. V prejšnji sezoni je postal pokalni zmagovalec in si po štirih letih priigral nastop v Evropi. Nastopa na stadionu Fadil Vokkri, v ekipi pa ima kar nekaj afriških legionarjev.

Trener je 67-letni Francoz Jean-Michel Cavalli, ki je v pestri karieri deloval na številnih celinah, med drugim pa vodil tudi Lille, Al Nassr in Triestino, bil pa je tudi selektor Alžirije in Nigerja.

Ples kroglic v Nyonu se bo začel ob 15. uri, Celjani pa morajo, če želijo zaigrati v ligaškem delu evropske lige, preskočiti štiri zaporedne ovire.