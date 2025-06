Neustrašne slovenske upe reši le še čudež

Danes se na Slovaškem začenja zadnji krog skupinskega dela Eura za nogometaše do 21 let, v katerem se bodo podelile še zadnje štiri vstopnice za četrtfinale. Slovenija ostaja v igri za napredovanje v skupini B, a v sredo zvečer, ko se bo spopadla s Češko, potrebuje pravcati čudež. Na pomoč bi ji namreč morala priskočiti Nemčija in (visoko) premagati Anglijo, varovanci Andreja Razdrha pa bi morali ob tem še napolniti mrežo Čehom.

Euro 2025 do 21 let, 3. krog:

Torek, 17. junij:

Danes bodo odigrane zadnje tekme skupinskega dela v skupinah A in C. V skupini A sta že znana četrtfinalista, saj sta Španija in Italija osvojili maksimalno število točk (6). Zvečer bosta obračunali za prvo mesto v skupini, v boj za tretje mesto pa se bosta podali gostiteljica Eura Slovaška in Romunija, ki sta pred tem drago prodali kožo obema favoritoma ter vselej vknjižiti poraz z najbolj tesno razliko.

Ob 18. uri se bo začelo zares v skupini C, kjer bo bolj pestro, saj se za nastop med najboljših osem potegujejo Portugalska, Francija in Gruzija. V najboljšem položaju so mladi galski petelini, saj se bodo spopadli z zadnjeuvrščeno Poljsko, ki je že izpadla, še kako napeto pa bi znalo biti v Trenčinu, kjer se bosta udarili Portugalska in Gruzija. Lahko Gruzijci, ki so v play-offu kvalifikacij izločili Hrvaško, pokvarijo načrte še eni nogometni velesili, ki se lahko letos pohvali tako z zmago v ligi narodov (člani) kot tudi evropskem naslovu (izbrana vrsta do 17 let)?

Slovenija potrebuje tudi veliko pomoč Nemčije

Bosta selektor Andrej Razdrh in pomočnik Darko Karapetrović popeljala mlade Slovence do prve zmage na Euru? Foto: Guliverimage Sreda prinaša težko pričakovan razplet v "slovenski" skupini B. Izbranci Andreja Razdrha so po junaškem remiju (0:0) proti branilcem naslova Angliji, ki je tudi najdražja reprezentanca na turnirju, ostali v igri za napredovanje.

Ker pa je Nemčija po Slovenija prepričljivo odpravila še Češko, Nick Woltemade pa je s štirimi goli prvi strelec prvenstva, potrebujejo mladi Slovenci za preboj med osem čudež. Anglija ima namreč štiri točke, gol razliko pa +2. Slovenska znaša le -3, tako da bi morala Slovenija v sredo proti Otočanom nadoknaditi kar pet zadetkov zaostanka. To pomeni, da bi morala, če bi Angleži izgubili dvoboj z Nemčijo z minimalno razliko, potem Slovenci odpravili češke vrstnike kar s štirimi zadetki razlike. Potrebujejo torej zelo visoko in prepričljivo zmago. Dvoboj bo odigran v Dunajski Stredi, začel se bo ob 21. uri.

Vratar Martin Turk je blestel na zadnjem srečanju proti Angliji. Foto: Guliverimage

Slovenija sicer na Euru do 21 let še čaka na prvo zmago. Ko je prvič nastopila na tako velikem tekmovanju, bilo je pred štirimi leti na domačih tleh, kjer se je uvrstila na turnir neposredno, je na treh tekmah osvojila eno točko. Ravno proti Češki, priigral pa jo je Aljoša Matko. To je bil edini zadetek Slovenije na Euru 2021 do 21 let, še vedno pa je edini zadetek mlade slovenske izbrane vrste na takšnih tekmovanjih, saj Razdrhovi izbranci še niso dosegli zadetka na Slovaškem. Če ga ne bodo dočakali v sredo, bodo še po tem ključu ostali brez vseh možnosti za napredovanje.

Aljoša Matko je za zdaj edini slovenski strelec na evropskih prvenstvih do 21 let. Foto: Reuters

V skupini D si je preboj v četrtfinale že zagotovila Danska, za drugo mesto pa kandidirajo Ukrajina, Nizozemska in Finska. V najboljšem položaju so Ukrajinci, a morajo nujno proti Nizozemski ostati neporaženi.

Sreda, 18. junij:

