Vrhunska podjetja si zaupanje zaslužijo – s certifikatom Bizi. Ga že imate?

V današnjem poslovnem svetu zaupanje ni samoumevno. Graditi ga je treba dolgotrajno, z doslednim, preglednim in uspešnim delovanjem. Zato je Certifikat trajne odličnosti Bizi več kot le znak kakovosti – je priznanje, da vaše podjetje sodi med najbolj stabilna, zanesljiva in profesionalna podjetja v Sloveniji.

Le najboljši med najboljšimi ga imajo. Kaj pa vi?

V Sloveniji manj kot 5 % vseh podjetij dosega kriterije za pridobitev tega certifikata. Med njimi so že številna priznana in uspešna podjetja, ki vedo, da je ugled ključen kapital v poslu. Med prejemniki certifikata so na primer ta odlična podjetja:

Zakaj si uspešna podjetja želijo certifikata?

Dokaz dolgoročne odličnosti – certifikat temelji na finančni oceni, letih poslovanja, stabilnosti in transparentnosti.

Večja prepoznavnost in ugled – certifikat je javno viden na Biziju, ki ga mesečno obišče 300.000 uporabnikov.

Močan marketinški argument – uporaben je v ponudbah, podpisih, na spletni strani, sejmih in drugih komunikacijskih kanalih.

Zaupanje partnerjev in strank – pomeni, da nimate plačilnih težav, poslujete zanesljivo in ste dolgoročno stabilni.

Prednost pri novih poslih – potencialnim partnerjem jasno pokaže, da vam lahko zaupajo že od prvega stika.

Certifikat lahko prejmejo le podjetja, ki izpolnjujejo visoko postavljene kriterije (na trgu so že vsaj 7 let, imajo objavljene finančne podatke za najmanj 7 zadnjih let, visoka finančna ocena …). V Sloveniji kriterije dosega manj kot 5 % podjetij.

Z enim klikom lahko preverite, ali vaše podjetje dosega kriterije za pridobitev certifikata. Preverite tukaj.

Več o Certifikatu trajne odličnosti Bizi si lahko preberete tukaj.