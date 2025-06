Žreb: koprski profesor Iličić proti klubu, ki je šokiral svet s prihodom Maradone?

Nogometaši Kopra se po treh letih vračajo v Evropo. Leta 2022 so ekspresno izpadli proti Vaduzu, letos pa jih v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čaka tekmec iz Andore, Bosne in Hercegovine, Belorusije oziroma Severne Makedonije. Na Bonifiki bi lahko Stojanovićeva četa, ki jo je nedavno okrepil velikan slovenskega nogometa Josip Iličić, pričakala dva nekdanja člana jugoslovanske nogometne elite, Željezničar iz Sarajeva oziroma Vardar iz Skopja, njen tekmec bi lahko postal tudi Dinamo Brest, pri katerem sta pred leti sodelovala Željko Filipović in Diego Armando Maradona .

Koprčani so s tretjim mestom v prvenstvu in nastopom v finalu pokalnega tekmovanja več kot zadostili osnovnemu cilju. Ta se je nanašal na Evropo. Trener Slaviša Stojanović zelo redko izgublja, takšen niz pa bo skušal nadaljevati tudi v sezoni 2025/26, ki jo bo začel v Evropi v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Evropska nogometna zveza je Koper pred žrebom umestila v tretjo skupino, kar pomeni, da lahko njeni tekmeci prihajajo le iz Andore, Bosne in Hercegovine, Belorusije oziroma Severne Makedonije.

Kopru bodo v Evropi še kako prav prišle izkušnje novopečene okrepitve, 37-letnega Josipa Iličića, ki so ga v Kopru pozdravili s simpatičnim prispevkom:

Il professore, dobrodošel na Bonifiki. pic.twitter.com/ZnsoAElVHl — FC Koper (@FCKoper) June 16, 2025

Najbolj premagljiv bi bil zagotovo Atletic Club d'Escaldes, predstavnik Andore, državice z zelo skromnimi nogometnimi dometi. Tako bodo navijači Kopra stiskali pesti, da jim bo ples kroglic v Nyonu, ta se bo začel ob 16. uri, zagotovil tekmeca iz enega najslabših državnih prvenstev v Evropi.

Skupine pred žrebom: Skupina 3:

Nosilci: Koper (Slo), F91 Diddeleng (Luk), Sutjeska Nikšić (ČG), La Fiorita 1967 (SMr)

Nenosilci: Vardar Skopje (SMk), Atletic Club d'Escaldes (And), Željezničar (BiH), Dinamo Brest (Blr) Skupina 1:

Nosilci: Paide Linnameeskond (Est), HJK Helsinki (Fin), St. Patrick's Athletic (Irs), KF Vllaznia (Alb)

Nenosilci: BFC Daugavpils (Lat), Magpies (Gib), NSI Runavík (Fer), Hegelmann (Lit) Skupina 2:

Nosilci: Petrocub (Mol), Ordabasy (Kaz), Dečić (ČG), Urartu (Arm)

Nenosilci: Neman Grodno (Blr), Birkirkara (Mal), Torpedo Kutaisi (Gru), Sileks (SMk) Skupina 4:

Nosilci: Flora Tallinn (Est), KI Klaksvík (Fer), Larne (SIr), Kauno Žalgiris (Lit)

Nenosilci: Penybont (Wal), Valur (Isl), SJK Seinäjoki (Fin), Auda (Lat) Skupina 5:

Nosilci: Vikingur Reykjavik (Isl), Partizani (Alb), Floriana (Mal), St. Joseph's (Gib)

Nenosilci: Cliftonville (SIr), Malisheva (Kos), Nõmme Kalju (Est), Haverfordwest County (Wal) Skupina 6:

Nosilci: Dila Gori (Gru), Pjunik (Arm), Torpedo-Belaz (Blr), Borac Banjaluka (BiH)

Nenosilci: Santa Coloma (And), Racing Union (Luk), Tre Fiori (SMr), Rabotnički (SMk)

Pri Vardarju in Željezničarju ne manjka znancev 1. SNL

Koprčani lahko v Evropi naletijo na nekdanje brate iz BiH oziroma Severne Makedonije. Foto: Aleš Fevžer Povsem drugače pa je, ko beseda nanese na preostale tri kandidate. Vardar iz Skopja je bil vrsto desetletij najboljši makedonski klub, njegov dres je nosil tudi sloviti napadalec Darko Pančev, v obdobju državne samostojnosti pa je bil prvak 11-krat, nazadnje leta 2020.

V prejšnji sezoni je blestel v pokalu in ga tudi osvojil pod vodstvom trenerja Goceta Sedlovskega, nekdanjega makedonskega reprezentanta, ki je blestel v dresu Dinama in Hajduka. Tako bi Koper gostoval na stadionu Arena Toše Proeski, ki sprejme več kot 33 tisoč gledalcev. Pri Vardarju še vedno vztraja 34-letni vratar Filip Gačevski, Slovenec makedonskih korenin in nekdanji up Mure, ki je pozneje zaigral za mlado reprezentanco Severne Makedonije.

Še večje uspehe kot Vardar je v nekdanji prvi zvezni jugoslovanski ligi dosegal Željezničar iz Sarajeva. Leta 1972 je bil celo prvak, odlično pa mu je šlo tudi v Evropi, kjer je leta 1985 nesrečno obstal v polfinalu pokala Uefa.

Filip Dangubić se je v Sloveniji nazadnje dokazoval v dresu Celja, zdaj brani barve sarajevskega kluba. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V prvenstvu BiH že dolga leta čaka na naslov prvaka. Nazadnje je bil najboljši leta 2013. V prejšnji sezoni je v prvenstvu BiH zasedel četrto mesto. Domače tekme igra na stadionu Grbavica. V aktualni ekipi je kar nekaj znancev 1. SNL, na primer nekdanji branilec Mure Marin Karamarko, nekdanji napadalec Krke, Krškega in Celja Filip Dangubić, nekdanji zvezni igralec Radomljanov Madžid Šošić. Trener je nekdanji reprezentant BiH Admir Adžem.

Beloruski klub, kjer je Željko Filipović sodeloval z Maradono

Žreb lahko Koprčanom za tekmeca dodeli tudi Dinamo Brest. Lani je v beloruskem prvenstvu osvojil četrto mesto, od prvega in za zdaj edinega naslova prvaka pa ga deli šest let. To so bili zlati časi kluba, o katerem je takrat poročal ves nogometni svet, saj je kot svetovalec na predsedniški položaj prišel nihče drug kot danes žal že pokojni Argentinec Diego Armando Maradona.

Tako so pred sedmimi leti v Brestu pričakali Diega Armanda Maradono. Foto: AP / Guliverimage

Takrat je barve Dinama iz Bresta nosil tudi nekdanji slovenski reprezentant Željko Filipović, ki se je o svoji izkušnji v Belorusiji razgovoril v Sportalovi rubriki Druga kariera. Danes v ekipi Dinama prevladujejo domači igralci. Klub iz Bresta v Evropi nastopa prvič po štirih letih.

Žreb prvega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo se bo začel v Nyonu ob 16. uri, jutri pa bo zaplesala tudi kroglica NK Maribor, ki se bo pridružil tekmovanju v drugem krogu kvalifikacij.