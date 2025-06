Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki na turnirju lige narodov v Riu de Janeiru nastopa v pomlajeni zasedbi, nadaljuje z izjemnimi predstavami v Braziliji. Po zmagi nad Kubo je vzela mero še Iranu. Zmagala je s 3:2, zadnji niz pa dobila s 15:12. Slovenijo čaka hitro nov izziv v ligi narodov. Le 12 ur po drugi zmagi na turnirju se bo spopadla še z ZDA. V ligi narodov so brez poraza le še tri reprezentance. To so vodilna Poljska, Ukrajina in Slovenija, ki na lestvici zaseda visoko četrto mesto.

Uvodni turnirji lige narodov hkrati potekajo na Kitajskem, v Braziliji in Kanadi, v boju za uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice, ki bo od 30. julija do 3. avgusta na Kitajskem, pa je 18 najboljših reprezentanc sveta.

Med temi so tudi Slovenci, ki v Riu de Janeiru nastopajo v prevetreni zasedbi, saj manjkajo trije standardni člani zadnjega obdobja, vodi pa jih novi selektor Fabio Soli. Njegovi varovanci so na uvodni tekmi s 3:1 premagali Kubo in po zmagi dejali, da so bili še sami kar malo presenečeni nad svojo predstavo. Zmagoviti niz pa so nadaljevali tudi proti Iranu (3:2), tako da na skupni lestvici zasedajo visoko četrto mesto.

Slovenija : Iran 3:2 (-17, 23, 18, -18, 12) Dvorana Maracanazinho, gledalcev 500, sodnika: Cameron (Kanada) in Simonović (Švica). Iran: Sadat 24 (3 bloki, 2 asa), Danešdust 9 (3 bloki, 2 asa), Hazrat, Porija 11 (1 blok, 3 asi), Matin 4, Esfandiar 10 (1 blok, 2 asa), Džavad 1 (1 blok), Aršija 1, Jusef 3, Arman, Hahprast, Morteza, Pouja, Eisa 6 (2 bloka). Slovenija: T. Štern, Kozamernik 10 (1 blok, 1 as), Marovt 8 (1 as), Bračko, Vinčić, Štalekar 2, Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 4, Urnaut, Možič 17 (5 blokov, 3 asi), Mujanović 30 (4 bloki, 3 asi), Kržič, Najdič 1 (1 as).

Slovenski odbojkarji so drugo tekmo v Riu začeli v malce spremenjeni postavi. Tokrat sta počivala Tonček Štern in Tine Urnaut, namesto njiju pa sta začela Nik Mujanović in Luka Marovt. Ob Mujanoviću in Marovtu so dvoboj začeli še blokerja Jan Kozamernik in Sašo Štalekar, sprejemalec Rok Možič, na mestu podajalca je bil znova mladi Nejc Najdič. Prosti igralec je bil na svoj rojstni dan Jani Kovačič.

Predvsem Mujanović pa je bil tisti, ki je polnil statistične stolpce in dvoboj končal s kar 30 točkami. Od tega jih je 23 dosegel z uspešnimi napadi, štiri z bloki, dodal pa je še tri ase. Po izgubljenem prvem nizu je mladi slovenski korektor v naslednjih treh nanizal kar 23 točk.

V prvem delu so Slovenci na začetku še držali stik z Iranci, a so si ti hitro priigrali veliko prednost in jo tudi zadržali. Neustavljiva sta bila predvsem Amirhosein Esfandiar s šestimi in Bardia Sadat s štirimi točkami.

Nato se je v tesnem drugem in bolj mirnem tretjem nizu vse obrnilo na slovensko stran, odlično pa je delovala predvsem naveza Rok Možič-Mujanović.

V tesnem drugem nizu je po asu Možiča Slovenija vodila z 21:18, nato po uspešnem napadu tudi za štiri. Vendar Iranci so se približali in imeli priložnost v napadu za 24:24, a je Štalekar mirno kaznoval njihovo napako na mreži.

Tretji in četrti niz sta zanesljivo pripadla najprej Slovencem (25-18), nato pa Irancem (18:25), dvoboj pa je odločil peti niz. V njem so Solijevi varovanci tudi s pomočjo Mujanovića (4 točke) in rezervista Žige Šterna (3) tehtnico prevesili na svojo stran in slavili s 15:12.

Ob Mujanoviću je bil v slovenski vrsti s 17 točkami učinkovit Rok Možič, deset jih je dodal Kozamernik. Pri Irancih je s 24 točkami izstopal Sadat s 24 točkami.

Varovanci Fabia Solija ostajajo neporaženi v Braziliji. Foto: VolleyballWorld

Za Slovence veliko počitka ne bo, saj jih že ob 18.30 po slovenskem času čaka nov obračun, ko jim bodo nasproti mreže stali Američani. Nato za konec prvega turnirja v Braziliji prihaja še test proti domačinom. Dvoboj proti Brazilcem se bo začel v nedeljo ob 15. uri. Do konca prvega dela lige narodov nato Slovence čakata še turnirja v Burgasu v Bolgariji konec tega meseca ter na domačih tleh v Ljubljani sredi julija.

V ligi narodov so brez poraza le še tri reprezentance. To so vodilna Poljska, Ukrajina in Slovenija, ki na lestvici zaseda visoko četrto mesto. Ukrajina je tako v Rio de Janeiru po petih nizih ugnala Kubo (3:2) in dosegla še drugo zmago na turnirju.

Japonci so upravičili vlogo favoritov proti Srbiji, ki jo s selektorskega mesta vodi Gheorghe Cretu. Foto: VolleyballWorld

Kako pa je na preostalih turnirjih lige narodov po svetu? V kitajskem Šianu sta se na tretji tekmi pomerili Japonska in Srbija Gheorgheja Cretuja, brez izgubljenega niza so zmagali Japonci (20, 23, 24). Nizozemska je s 3:1 premagala Turčijo.

V Quebecu je Bolgarija zasenčila Argentino (3:0), ki je tako prekinila zmagoviti niz in doživela prvi poraz v ligi narodov. Brez tretje zmage so ostali tudi svetovni prvaki Italijani. V evropski odbojkarski poslastici na kanadskih tleh jih je s 3:1 ugnala branilka lovorike Francija (3:1).

