Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je z zmago odprla nastope v ligi narodov. Slovenci so v Rio de Janeiru v novi dvorani Maracanazinho ponoči zanesljivo s 3:1 (22, -21, 18, 15) premagali Kubance in proti tej otoški reprezentanci v medsebojnih dvobojih slavili še četrto zmago.

Spremenjena zasedba, ki jo vodi italijanski strateg Fabio Soli, si je tako že na začetku skupinskega dela pod vodstvom novega selektorja zagotovila tri točke in uspešno začela novo poglavje.

Najboljši igralec tekme je bil Rok Možič, ki je dosegel 24 točk, od tega 20 v napadu, kapetan Tine Urnaut je zbral 16 točk, Jan Kozamernik pa je osmim točkam dodal kar pet blokov.

Kapetan Tine Urnaut je zbral 16 točk. Foto: Volleyball World

Naslednji tekmec Slovenije bo v soboto Iran, potem sledita še dvoboja z ZDA in Brazilijo.

Slovensko zasedbo v nadaljevanju lige narodov čakata še dva turnirja. Najprej v Burgasu v Bolgariji med 25. in 29. junijem, ter nato še v Ljubljani od 16. in 20. julija. Če se bo Slovenija uvrstila na zaključni turnir najboljše osmerice, bo v Ningboju na Kitajskem igrala še med 30. julijem in 3. avgustom.

Doslej so slovenski odbojkarji v ligi narodov dvakrat zasedli končno četrto mesto (2021, 2024), po enkrat pa so bili sedmi (2023) in deseti (2022).

