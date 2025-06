S turnirji v Riu de Janeiru, Quebecu in Xianu se v sredo začenja nova sezona lige narodov, v kateri bodo lovoriko branili Francozi, znova pa bodo med reprezentančno smetano nastopali Slovenci. Pod novim trenerskim vodstvom in s pomlajeno zasedbo bodo tekmovanje odprli v četrtek ob 2. uri proti Kubi.

Odštevanja je konec, začenja se prvi resnejši tekmovalni izziv za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco v tej sezoni. Uvodni turnir bodo Slovenci igrali v Riu de Janeiru, kjer se bodo merili s Kubo, ZDA, Iranom in Brazilijo. Druga turnirja bosta sočasno potekala v Kanadi (v Quebecu) in na Kitajskem (v Xianu).

Za Slovenci je dober mesec priprav, v katerem so se spoznavali z novim sistemom igre, ki ga je vnesel novi selektor Fabio Soli. V njegovem štabu so pomočnika Francesco Guarnieri, ki je kot pomočnik Marca Bonitte deloval že v slovenski ženski reprezentanci, in Gregor Jerončič, trenerja za telesno pripravo Gioele Rosellini in Andraž Komatar, fizioterapevta Pietro Bavutti in Žiga Planinc, statistik Francesco Mariano ter zdravnik Mile Majstorović, vodja reprezentance pa je še naprej Alen Djordjevič.

Selektor Fabio Soli je vpeljal nov sistem. Foto: Aleš Fevžer

Spremenil se ni le trenerski štab, pač pa tudi ekipa, saj v prvem delu sezone ni nekaterih standardnih članov in nosilcev igre Klemna Čebulja, Alena Pajenka in Gregorja Ropreta. Soli bo tako primoran priložnost ponuditi tudi nekaterim mlajšim, ki niso vajeni tolikšne minutaže.

Italijan je v Brazilijo odpeljal 16 odbojkarjev, med katerimi so Tine Urnaut, Dejan Vinčić, Jani Kovačič, Tonček Štern, Žiga Štern, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Uroš Planinšič, Nik Mujanović, Rok Možič, pa Luka Marovt, Grega Okroglič, Rok Bračko, Nejc Najdič ter brata Janž Janez in Jošt Kržič.

"Menim, da so se mladi odlično vklopili v ekipo, da smo zadnji mesec trdo delali. Zdaj nas čakajo tekme na najvišji ravni. Gremo set po set, tekmo po tekmo. Verjamem, da bomo dali vse od sebe in da bo tudi rezultat dober," pred začetkom pravi izkušeni član reprezentance Vinčić.

Dejan Vinčić o pripravah in spremenjeni ekipi (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Kuba bo dober pokazatelj, treba bo igrati pametno

Slovenska zasedba bo prvo tekmo uvodnega turnirja igrala v četrtek ob 2. uri po slovenskem času proti fizično izjemno močni Kubi, s katero se je zadnjič srečala lansko poletje v Stožicah, kjer so Slovenci po napetem boju slavili s 3:2. Soli, ki pred začetkom lige narodov ob pomlajeni reprezentanci opozarja na pomembnost realnih pričakovanj, pravi, da bo treba proti Kubancem, ki so v Brazilijo prišli s skorajda najmočnejši postavi, igrati predvsem zelo pametno. "Treba bo igrati na dolge akcije, da jih utrudimo, saj vemo, da niso najbolj potrpežljivi, želijo hitro reševati stvari. Tukaj bo naša prednost, tukaj moramo biti dobri, predvsem pa držati njihov močan servis na naši strani in biti pametni." Foto: www.alesfevzer.com

Njegove besede je pred začetkom tekmovanja v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije ponovil izkušeni podajalec Vinčić. "Kubanci so zelo močna ekipa, njihove fizične predispozicije so fenomenalne. Proti takim ekipam moraš igrati pametno. Treba bo igrati na dolge akcije, da jih utrudimo, saj vemo, da niso najbolj potrpežljivi, želijo hitro reševati stvari. Tukaj bo naša prednost, tukaj moramo biti dobri, predvsem pa držati njihov močan servis na svoji strani in biti pametni."

V slovenskem taboru so pred odhodom dejali, da se zavedajo, da je pred njimi še veliko dela, da je prostora za napredek še ogromno, da pa bo že tekma s Kubo dober pokazatelj, kje je trenutno prenovljena Slovenija.

Dejan Vinčić o Kubancih (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Po Riu v Bolgarijo in nato v Stožice

Po uvodni tekmi Solijeve varovance v soboto ob 2. uri čaka Iran, v soboto ob 18.30 ZDA, v nedeljo ob 15. uri pa še gostiteljica Brazilija. Po Braziliji se bodo Slovenci odpravili v Bolgarijo, sredi julija pa bodo ligo narodov igrali spet v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci bodo drugi turnir igrali med 25. in 29. junijem v Bolgariji, kjer se bodo merili z izbranimi vrstami Bolgarije, Francije, Japonske, Turčije in Ukrajine. Poslastica pa čaka tudi ljubitelje odbojke v Sloveniji, saj bo tretji turnir potekal v Ljubljani, in sicer med 16. in 22. julijem. V Stožice ob svetovnih prvakih Italijanih prihajajo še Srbi, Nizozemci, Ukrajinci in Kanadčani.

Zaključni turnir lige narodov bo na Kitajskem, natančneje v Ningboju med 30. julijem in 2. avgustom.

Slovenska reprezentanca za 1. turnir Podajalci: Dejan Vinčić, Uroš Planinšič, Nejc Najdič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Srednji blokerji: Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič, Jošt Kržič

Sprejemalci: Tine Urnaut, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt

Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič.