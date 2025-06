"Energija in entuziazem sta prisotna, a zavedati se je treba, da smo malo spremenjena ekipa, da imamo nov sistem igre, ki je precej drugačen od prejšnjega. Stremeti moramo k temu, da vsak dan igramo svojo najboljšo odbojko, gradimo na svoji igri in se ne osredotočamo pretirano na nasprotnika," pred začetkom nove sezone lige narodov, ki jo bo prevetrena slovenska zasedba sredi tedna odprla v Riu de Janeiru proti Kubi, pravi kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut, novi selektor Fabio Soli pa opozarja na pomembnost realnih pričakovanj. Slovenci so danes prispeli v Brazilijo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca vstopa v novo, poolimpijsko poglavje v prevetreni zasedbi. Mesto glavnega trenerja je po slovesu od Gheorgheja Cretuja zasedel Italijan Fabio Soli, ki bo prvo pravo akcijo s Slovenci začel v prihodnjih dneh na uvodnem turnirju lige narodov v Braziliji.

Tam ne bo mogel računati na vse dolgoletne standardne člane reprezentance. Klemen Čebulj, Alen Pajenk in Gregor Ropret so po več reprezentančnih poletjih tokrat v vlogi gledalcev, a še niso rekli zadnje reprezentančne besede.

Urnaut: Graditi na svoji igri in se osredotočati nase

V Riu de Janeiru bo slovenska zasedba sestavljena iz izkušenj in mladosti. Kot kapetan ji bo poveljeval Tine Urnaut, ki se je pripravam pridružil z zamikom in v začetnih fazah tekmovanja, kot pravi, še ne bo nastopal v polnem teku.

Slovenci bodo nastopili v prevetreni zasedbi, priložnost za pridobivanje izkušenj bodo dobili tudi mlajši. Foto: Aleš Fevžer

"Letos sem se priključil malo pozno, a kot sem videl in slišal, so bili fantje pridni, dela se v pravi smeri. Energija in entuziazem sta prisotna, a zavedati se je treba, da je ekipa malo spremenjena, da imamo nov sistem igre, ki je precej drugačen od prejšnjega. To so normalne stvari. Moramo stremeti k temu, da vsak dan igramo svojo najboljšo odbojko, graditi na svoji igri in se ne toliko osredotočati na nasprotnike," je v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije dejal izkušeni Korošec.

Štalekar: Pred nami je še veliko dela

Slovenci so v pripravah odigrali dve pripravljalni tekmi proti Turčiji. Na prvi so izgubili, na drugi zmagali po petih setih. Čeprav rezultat ni bil v ospredju, pa so dobili odgovor, da je prostora za napredek še precej.

Sašo Štalekar se zaveda, da je pred reprezentanco še veliko dela, a verjame, da bo trdo delo obrodilo sadove. Foto: Daniel Novakovič/STA

"Opazili smo, da imamo pred seboj še veliko dela. Na pripravljalnih tekmah še nismo bili pravi. Moramo se še malo uvesti v sistem in priti v dober ritem tekem. Treningi so bili zelo naporni, preživeli smo veliko časa v dvorani, a vse to je potrebno, da dosežemo zadane cilje. Z vsako tekmo bomo poskušali dvigovati raven igre. Pred nami je veliko dela, a verjamem, da bo z vztrajnostjo in s tem, da smo na treningih povsem mentalno in fizično prisotni, delo obrodilo sadove," razmišlja srednji bloker Sašo Štalekar in dodaja, da bo že prva tekma lige narodov dober pokazatelj, kje prevetrena Slovenija trenutno je.

Za uvod proti Kubancem

Slovenci bodo novo sezono lige narodov odprli v četrtek ob 2. uri po slovenskem času proti Kubi. "Kot vem, je Kuba prišla s skoraj polno postavo. So zelo dobra ekipa, igrajo na visoki ravni. Za nas bo to velik preizkus tega, kje trenutno smo. Ne dajemo si velikega pritiska, s tekme v tekmo, treninga v trening želimo gradili našo formo, da bomo na koncu lige narodov na res visoki ravni," še dodaja Štalekar. Zadnji medsebojni dvoboj sta reprezentanci odigrali lansko poletje v ljubljanskih Stožicah, kjer so Slovenci po napeti borbi slavili s 3:2.

Slovenci bodo ligo narodov odprli v četrtek ob 2. uri po slovenskem času proti Kubi. Foto: www.alesfevzer.com

Soli zadovoljen z do zdaj opravljenim, a opozarja na pomembnost realnih pričakovanj

Slovenska zasedba je danes prispela v Brazilijo, Soli je v Južno Ameriko odpeljal 16 reprezentantov, med katerimi so Urnaut, Dejan Vinčić, Jani Kovačič, Tonček Štern, Žiga Štern, Jan Kozamernik, Štalekar, Uroš Planinšič, Nik Mujanović, Rok Možič, pa Luka Marovt, Grega Okroglič, Rok Bračko, Nejc Najdič ter brata Janž Janez in Jošt Kržič.

"Zadovoljen sem s tem, kako smo opravili prvi mesec priprav. Zavedam pa se, da je pred nami še dolga pot. Menim, da ima ta ekipa zelo velik potencial, saj gre za kombinacijo izkušenih in veliko mladih, talentiranih posameznikov," pravi 45-letni Italijan na slovenski klopi in ob tem poudarja pomembnost realnih pričakovanj.

Novi selektor Slovencev Fabio Soli poudarja pomembnost realnih pričakovanj. Foto: Aleš Fevžer

"Moramo razumeti, da trenutno še nismo v najboljši različici, veliko je še prostora še za izboljšave. Pomembno je, da združujemo dva cilja – razvoj in doseganje rezultatov. Proti tako fizični reprezentanci, kot je Kuba, ki igra na visoki ravni, bo zahtevno, treba bo igrati pametno in izkoristiti svoje taktične prednosti," je pred letom v Brazilijo za OZS še dodal Soli.

Na uvodnem turnirju bodo Slovenci v dobrih štirih dneh odigrali štiri tekme. Po uvodni proti Kubi (v četrtek ob 2. uri po slovenskem času) jih v soboto ob 2. uri čaka Iran, v soboto ob 18.30 ZDA, v nedeljo ob 15. uri pa še gostiteljica Brazilija.

Liga narodov, 1. turnir, Rio de Janeiro (slovenske tekme)* Četrtek, 12. junij

2.00 Slovenija – Kuba Sobota, 14. junij

2.00 Iran – Slovenija

18.30 ZDA – Slovenija Nedelja, 15. junij

15.00 Brazilija – Slovenija *slovenski čas