Po uspešnem uvodu v Azerbajdžanu, kjer so Slovenke zabeležile dve zmagi brez izgubljenega niza, v reprezentančnem taboru vlada optimizem, hkrati pa tudi zavedanje, da bodo naslednji obračuni prinesli višjo tekmovalno zahtevnost.

"Na pravi tekmi šele vidiš, kako določene stvari stečejo. Pritisk je večji kot na treningih, zato sem zelo vesela, da smo ga dobro prenesle. Vendarle pa vemo, da to še ni bila naša najboljša igra - za naslednje nasprotnice bomo morale pokazati več," je v izjavi za OZS dejala Nika Milošič, ki poudarja, da je prvi turnir ponudil pomembne izkušnje. V ekipi se zavedajo, da bo potrebno na Portugalskem odpraviti predvsem nihanja na začetkih nizov.

"V skoraj vsakem nizu smo slabo začele, potem pa lovile zaostanek. To si proti močnejšim ekipam, kot sta Ukrajina in Portugalska, ne smemo več privoščiti. Tudi lahke žoge smo prevečkrat spuščale - to moramo popraviti, če želimo ostati konkurenčne," je dodala Milošič.

"Vedno moramo biti osredotočeni na naš del igrišča, da nadzorujemo igro in igramo našo odbojko, ne glede na to, kdo je na drugi strani." Foto: Aleš Oblak

Italijanski strateg na čelu slovenske izbrane vrste Alessandro Orefice je zadovoljen z napredkom ekipe, a opozarja na pomembne lekcije, ki jih je prinesel prvi turnir: "V Azerbajdžanu smo spoznali, kako zahtevno je potovati in igrati na tej ravni - tako fizično kot psihično. Tovrstna tekmovanja so velik izziv tudi za koncentracijo in živce. Vedno moramo biti osredotočeni na naš del igrišča, da nadzorujemo igro in igramo našo odbojko, ne glede na to, kdo je na drugi strani."

V slovenskem taboru pričakujejo visoko raven igre in verjamejo, da lahko z disciplino in ekipnim duhom posežejo po novih točkah. "Imamo kakovost, potrebujemo le še nekaj več potrpežljivosti v težjih trenutkih. Če ostanemo zbrane in igramo pametno, lahko presenetimo marsikatero ekipo," meni Mirta Velikonja Grbac.

Foto: CEV

Slovenke se bodo ob 18. uri v portugalskem Vila do Conde pomerile z osmo reprezentanco na evropski lestvici Ukrajino, v nedeljo pa jim bodo nasproti stale Portugalke, ki na evropski lestvici zasedajo 21. mesto.

Ukrajinke so po treh tekmah pri treh zmagah, v petek so Portugalke premagale s 3:1.

Slovenke bodo čez teden dni igrale doma