Slovenska odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi v Istanbulu izgubila proti Turčiji (1:3). Selektor izbrane vrste Fabio Soli je dejal, da je poudarek predvsem na osvajanju novega sistema igre in ne na rezultatu. V ponedeljek bosta reprezentanci Turčije in Slovenije odigrali še drugo tekmo.

Selektorja reprezentanc sta se dogovorila za vsaj štiri odigrane nize. Prve tri so Turki dobili na 27, 16 in 19, v zadnjem pa so Slovenci slavili s 25:23.

Največ točk je v slovenski izbrani vrsti dosegel Tonček Štern, in sicer 14, 12 jih je dodal Luka Marovt.

Soli je v Turčijo popeljal 15 odbojkarjev, podajalca Dejana Vinčića in Uroša Planinšiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, srednje blokerje Jana Kozamernika, Saša Štalekarja, Janža Janeza Kržiča in Miho Finka, sprejemalce Tineta Urnauta, Roka Možiča, Žigo Šterna, Roka Bračka in Luko Marovta ter prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča.

Soli: Delamo z novimi idejami in menim, da smo na pravi poti

"Kar sem videl, je bilo podobno temu, kar počnemo na treningih. Uvajamo mlade in nove igralce, delamo z novimi idejami in menim, da smo na pravi poti. Rezultat ni tako pomemben, to sem dejal tudi igralcem. Pomembna je osredotočenost, da korak za korakom skušamo izboljšati našo odbojko," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Soli.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

"V določenih trenutkih dvoboja smo se temu že približali, na trenutke pa je bila osredotočenost na napačnih stvareh"

"Seveda ne moremo narediti vsega na hitro, zato skušamo ideje s treningov kar najbolje prenesti na tekme. V določenih trenutkih dvoboja smo se temu že približali, na trenutke pa je bila osredotočenost na napačnih stvareh. Moramo začutiti tudi tekmovalni pritisk, a trenutno moramo ostati pri zastavljenih idejah," je še dodal italijanski strateg na slovenski klopi.

"Zdaj nestrpno pričakujemo jutrišnjo tekmo, saj moramo čim več igrati in napredovati v našem sistemu. V takšni pripravljenosti smo v najboljšem možnem položaju, da ekipi naložimo pritisk pri osvajanju novega sistema igre," je za konec za OZS dodal Soli.