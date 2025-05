Slovenski odbojkarji so priprave na novo reprezentančno sezono, v kateri jih čakata nastopa v ligi narodov in na svetovnem prvenstvu na Filipinih, začeli 6. maja, ko so se pod vodstvom novega selektorja Fabia Solija zbrali v Ljubljani.

Italijanski strateg je imel na uvodnih treningih večinoma na voljo le mlajše odbojkarje, postopoma pa so se ekipi pridružili še izkušenejši igralci na čelu s kapetanom Tinetom Urnautom in Janom Kozamernikom.

Proti koncu priprav sta prišla še Uroš Planinšič in Nik Mujanović, kot zadnji pa se je treningom priključil Jani Kovačič, ki je sprva nameraval izpustiti nastope v ligi narodov, a je že del slovenske zasedbe.

Po skoraj štirih tednih treningov je pred Slovenci prvi preizkus forme. V Istanbulu, kamor so odpotovali danes zjutraj, jih namreč čakata pripravljalni tekmi s Turki, ki bosta v nedeljo ob 14. uri in v ponedeljek ob 16.00. Soli ju bo izkoristil predvsem za uigravanje.

Selektor Soli: Ekipa je dobro sestavljena

"Zadovoljen sem z dosedanjim delom in pristopom na treningih, všeč pa mi je tudi, da mlajši igralci zares začenjajo razumeti, kaj pomeni nositi reprezentančni dres. Mislim, da je ekipa dobro sestavljena, da kombinacija izkušenih igralcev in novincev dobro deluje," je v izjavi za OZS dejal novi selektor slovenskih odbojkarjev.

Italijanski strateg Fabio Soli so prizadeva, da bi bila Slovenija v najboljši formi na tekmah lige narodov v Braziliji. Foto: Aleš Oblak/OZS

"Pričakovano še nismo dosegli ravni, ki sem si jo zamislil, a to je povsem normalno. Vesel sem, da trdo delamo, da iz treninga v trening napredujemo. Tekmi s Turčijo nam bosta prišli zelo prav, saj ima kakovostno ekipo, ki lahko igra na visoki ravni in ki bo za nas več kot primeren nasprotnik," je še dodal Soli.

Italijan je dodal, da si želijo že v Braziliji na prvem turnirju lige narodov igrati v najboljši formi.

Možič: Smo nekje čez polovico naših zmožnosti

"Vemo, da imamo pred prvo tekmo lige narodov na voljo še dva tedna časa in tekmi s Turčijo nam bosta prišli še kako prav, da vidimo, v kakšnem stanju smo, kje imamo še pomanjkljivosti ter na čem je treba še delati," je dodal srednji bloker Sašo Štalekar, ki bo ob odsotnosti dolgoletnega člana udarne slovenske zasedbe Alena Pajenka dobil veliko priložnosti za dokazovanje.

Te se obetajo tudi sprejemalcu Roku Možiču, ki v lanski ligi narodov zaradi okrevanja po operaciji gležnja skorajda ni igral in je pred novo reprezentančno sezono izjemno motiviran.

"Vedeli smo, da nas počasi čaka pomladitev in vesel sem, da imamo v ekipi veliko potenciala ter da veliko starejših še ostaja z nami. Najti moramo neko dobro kombinacijo med mlajšimi in starejšimi, saj nas kaj veliko let ne čaka več skupaj, ampak sem vesel, da smo takšna ekipa, da se borimo in da skušamo najti navezo, s katero bomo ostali na visokem nivoju," pravi Možič.

Odbojkarji so začeli priprave v začetku maja. Foto: Aleš Oblak/OZS

"Ti dve pripravljalni tekmi bosta za nas zagotovo zelo pomembni. V tem trenutku smo pridni, delamo, se borimo, a kakovost mogoče še ni na najvišji ravni. Ocenjujem, da smo nekje čez polovico naših zmožnosti. Ti tekmi bosta zagotovo pokazali kaj več o tem, kaj moramo še popraviti. Veliko časa do začetka lige narodov ne bomo imeli, moramo ga kar najbolje izkoristiti," dodaja Možič.

Slovenska izbrana vrsta bo v Turčiji ostala do vključno 7. junija, nato pa se bo 8. junija iz Ljubljane podala v Brazilijo, kjer jo 12. junija čaka prvi obračun lige narodov proti Kubi.