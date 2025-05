Rok Bračko: Starejši nam lahko pokažejo pot do uspeha

Po lanski olimpijski sezoni so slovenski odbojkarji priprave na letošnjo ligo narodov in svetovno prvenstvo začeli v pomlajeni zasedbi. Eden izmed mladih, ki bodo skušali napredovati ob pomoči starejših kolegov je tudi 21-letni Rok Bračko: "Še vedno imam nalogo sam pri sebi, da poskušam od njih čim več pobrati in se naučiti, tako kot vsi drugi, ki so se nam pridružili mogoče letos ali lani."

Slovenski odbojkarji v letošnjo reprezentančno akcijo vstopajo z novim vodstvom, Italijan Fabio Soli je na trenerskem stolčku zamenjal Romuna Gheorgheja Cretuja. Novi selektor in Jan Kozamernik se bosta pripravam sicer pridružila z zamikom, v sredo sta s Trentinom osvojila državni naslov. Zaradi klubskih obveznosti manjkajo še Uroš Planinšič, Nik Mujanović in Tine Urnaut, nekoliko daljši počitek je strokovni štab namenil Roku Možiču in Tončku Šternu. V prvem delu reprezentančne sezone prav tako ne bo standardnih članov Klemna Čebulja, Alena Pajenka, Gregorja Ropreta in Janija Kovačiča.

Rok Bračko Foto: Nik Moder/Sportida Odsotnost omenjenih je priložnost za mlade odbojkarje, da se dokažejo novemu selektorju. Svojo priložnost bo iskal tudi Rok Bračko, ki pa je kljub 21-letom že zbral 35 nastopov v državnem dresu. "Zagotovo je največji cilj skozi sezono, da si uvrščen v reprezentanco, da si spet del ekipe. Sam sem zraven že tretje leto, tako da se mi je zelo lepo vračati. Tudi to, da ostajajo starejši, je privilegij in dodaten motiv, da lahko treniraš na takšni ravni," je v pogovoru za STA dejal Bračko.

V minuli klubski sezoni je prvič igral na tujem, v francoski Pariz se je preselil iz i-Vent Maribora. "To je bil korak naprej, liga je močnejša kot slovenska. Že samo zaradi tega sem naredil korak naprej, dosti odigral in nič ne bi spremenil. Prvič sem odšel iz Maribora in zelo sem zadovoljen s tem, kar sem pokazal in vesel, da sem lahko spet del reprezentance." Daljšega premora med klubsko in reprezentančno sezono sicer ni, je pa imel nekaj sreče, da je sezono hitreje končal. Kot je dodal 195 cm visoki sprejemalec, zaenkrat tudi nima težav s poškodbami.

Slovensko izbrano vrsto najprej čaka liga narodov. Prvi turnir bo v začetku junija v Braziliji, nato bodo Slovenci igrali še v Bolgariji in pred domačimi navijači v Sloveniji, zaključni turnir bo na Kitajskem. V drugem delu jih septembra čaka SP na Filipinih.

Bračko: Starejši nam lahko nudijo veliko pomoč

"Glede na to, da starejši igralci še vedno vztrajajo, nam lahko pokažejo pot do uspeha, ker so že sami to dosegli. Kar se tega tiče sem zelo pozitiven. Tudi če bo kakšen ključni igralec manjkal, ali bo na terenu kakšen mlajši, vseeno mislim, da lahko starejši nudijo veliko pomoč. Upam, da bomo dosegali podobne rezultate kot v prejšnjih letih," je cilje strnil Bračko.

Foto: Guliverimage Kljub temu da ima v primerjavi z novinci že nekaj reprezentančnih izkušenj, pa se še vedno vidi kot novinec, ki se lahko od starejših še veliko nauči: "Če primerjamo mene ali nekoga, ki je bil v reprezentanci 20 let, mislim, da ni primerjave. Še vedno imam nalogo sam pri sebi, da poskušam od njih čim več pobrati in se naučiti, tako kot vsi drugi, ki so se nam pridružili mogoče letos ali lani."

Na seznamu so ob zgoraj omenjenih še podajalci Dejan Vinčić, Gregor Pernuš in Nejc Najdič, srednji blokerji Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič, Miha Fink in Jošt Kržič, sprejemalci Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt, Klemen Šen in Vid Ranc, korektor Jaka Sešek ter prosta igralca Grega Okroglič in Urban Toman. Slovenski odbojkarji bodo celotne priprave opravili v Ljubljani, pred odhodom na uvodni turnir lige narodov pa bodo odpotovali še v Turčijo, kjer bodo odigrali pripravljalne tekme.