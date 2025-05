Priprave na sezono je reprezentanca začela v Kranjski Gori, nadaljevala v Ljubljani, vmes pa odigrala tudi nekaj trening tekem, ki so služile kot uvodna preverjanja uigranosti in pripravljenosti ekipe.

Orefice: Osredotočiti se na tri, štiri stvari in priti do dveh zmag

Selektor Alessandro Orefice je bil ob koncu četrtega tedna priprav zadovoljen z videnim. "Zelo sem zadovoljen. Kot sem že rekel, smo pretekli teden res trdo delali. Po nekaj dnevih počitka smo zdaj bolj spočiti in z več kisika. Od prvih tekem pričakujem, da bodo dekleta stopila na igrišče z odličnim pristopom in da bodo dala vse od sebe, od prve do zadnje žoge. Osredotočiti se moramo na tri ali štiri osnovne stvari v našem sistemu igre in jih dobro izvesti – to bo dovolj. In seveda pričakujem zmagi," je pred začetkom tekem v Bakuju v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Italijan na slovenski selektorski klopi, ki ima v zlati ligi jasen cilj – priigrati si vozovnico za zaključni turnir na Švedskem.

"Osredotočiti se moramo na tri ali štiri osnovne stvari v našem sistemu igre in jih dobro izvesti – to bo dovolj. In seveda pričakujem zmagi," pravi selektor Alessandro Orefice. Foto: OZS

Planinšec: Nismo še tam, kjer želimo biti, a videti je napredek

"Menim, da glede uigranosti še nismo tam, kjer bi si želele biti, a je to proces, ki traja. Za nami so prvi štirje tedni priprav in povsem normalno je, da še ni vse na najvišjem nivoju. A iz dneva v dan je že videti napredek. Upam, da bomo to znale prenesti tudi na tekmovalni parket in tako iz tekme v tekmo rasle," pa je pred odhodom na prvi turnir razmišljala kapetanka slovenske izbrane vrste Saša Planinšec.

"Glede uigranosti še nismo tam, kjer bi si želele biti, a je to proces, ki traja," pravi kapetanka Saša Planinšec. Foto: Aleš Oblak

Slovenke najvišje na lestvici

Slovenke na evropski lestvici zasedajo 14. mesto, medtem ko sta Azerbajdžan in Madžarska trenutno na 19. in 20. mestu omenjene lestvice.

Slovenke so se z Madžarkami nazadnje srečale na evropskem prvenstvu 2023 in bile boljše s 3:0 v nizih. Z reprezentanco Azerbajdžana pa so si nazadnje stale nasproti v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2022. Slovenska izbrana vrsta je bila obakrat boljša od nasprotnic s 3:1.

Drugi turnir bodo Slovenke igrale na Portugalskem, nato pa bodo tretjega gostile v Velenju.