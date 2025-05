Še ena mlada slovenska odbojkarica Nika Milošič je dobila priložnost za dokazovanje v najmočnejših evropskih ligah. Devetnajstletna Ptujčanka pravi, da je o prvi selitvi v tujino dobro premislila.

"Paris me je prepričal, ker igra v močni ligi, poleg tega poznam trenerja"

Foto: Odbojkarska zveza Slovenije "Na voljo sem imela kar nekaj ponudb in na začetku nisem niti dobro vedela, kako se lotiti te pomembne odločitve, saj gre za moj prvi prestop v tujino. Želela sem si, da bi bila prva izkušnja na tujem lepa in pozitivna, zato sem si vzela čas in dobro razmislila. Na koncu sem tehtala med dvema možnostma. Paris me je prepričal, ker igra v močni ligi in proti odličnim nasprotnikom, kar mi bo omogočilo, da se še dodatno razvijam in nabiram dragocene izkušnje. Poleg tega poznam trenerja, kar mi daje dodatno samozavest in občutek domačnosti v novem okolju. Veselim se novega poglavja v karieri in prepričana sem, da bo to pomemben korak na moji športni poti," je za OZS dejala Milošič.

Ekipa Levallois Paris Saint-Cloud je dvakrat zapored osvojila naslov francoskih državnih prvakinj, visoke cilje pa ima tudi v prihodnji sezoni.

Selektor Slovenk Alessandro Orefice bo od zdaj naprej z Milošič sodeloval tudi v klubu. Foto: Aleš Oblak

Milošič, ki je kariero začela v domačem ŽOK Ptuj, se nato preselila v Formis, od tam pa v OTP Banko Branik, s katero je v tej sezoni osvojila naslov državnih prvakinj, se z reprezentančnimi soigralkami trenutno mudi na turnirju zlate evropske lige v Bakuju. Slovenke prva tekma čaka že jutri, ko se bodo pomerile z Madžarkami.