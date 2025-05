Slovenska odbojkarska reprezentantka Mija Šiftar bo v sezoni 2025/26 nosila dres italijanskega prvoligaša Monviso Volley, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. V zadnji sezoni se je dokazovala v dresu drugoligaša Millenium Brescia in s predstavami očitno prepričala Monviso.

"Veseli smo, da smo dosegli dogovor z eno najbolj talentiranih igralk na odbojkarski sceni. Zanjo se je zanimalo veliko klubov, zato nas še toliko bolj veseli, da je Mija za svojo prvo izkušnjo v Serie A1 izbrala prav Monviso Volley," je bil po podpisu pogodbe z 19-letno Slovenko vedel športni direktor kluba iz Pinerola, Francesco Cicchiello.

"Odločitev, da pridem v Pinerolo, je bila zame najboljša izbira. Prepričana sem, da je to pravo mesto za moj napredek in igranje odbojke na vrhunski ravni. Zelo sem vesela, da se pridružujem ekipi Monviso Volley in pripravljena sem trdo delati in dati vse od sebe, da bom lahko pomagala ekipi," pa je podpis sodelovanja z besedami pospremila Slovenka.

Šiftarjeva se je v tujino prvič podala pred sezono 2022/23, ko se je dogovorila za sodelovanje s francoskim prvoligašem Saint Raphaelom, zatem je nosila dres še enega francoskega prvoligaša Volley Mulhouse Alsaca, po kratki epizodi v nemškem prvoligašu Allianz MTV Stuttgart pa je okrepila Millenium Brescio.

