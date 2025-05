Slovenke premagale Hrvatice, a niso bile povsem zadovoljne

Slovenske odbojkarice so se v sklopu priprav na zlato evropsko ligo v Kranjski Gori srečale s Hrvaticami in zmagale s 3:1 (-22, 20, 20, 23). Najučinkovitejša igralka tekme je bila Eva Zatković, ki je dosegla 17 točk, Lorena Lorbek Fijok jih je dodala 14.

"Sem precej zadovoljen s prikazanim, seveda ne povsem. Še posebej, ker smo ta teden igralke precej obremenili v fitnesu in tudi veliko delali na tehniki. Danes se nam je poznalo, da so bile igralke utrujene in nismo bili na taki ravni, kot bi lahko bili. A na igrišču kažemo to, kar treniramo, igramo po svojem sistemu in s tem sem zadovoljen. Moramo pa iti še bolj iz svoje cone udobja in izkoristiti izkušnje nekaterih igralk in v določenih situacijah narediti nekaj drugega, česar nasprotnik še ni vajen," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Alessandro Orefice.

Planinšec: Na trenutke sem zadovoljna, na trenutke pa menim, da imamo še veliko prostora za napredek

"Na trenutke sem zadovoljna, na trenutke pa menim, da imamo še veliko prostora za napredek, predvsem v bloku in obrambi, pa tudi na servisu, na katerem moramo biti bolj agresivne, da na drugi strani povzročimo več težav pri organizaciji napadov. Prav tako moramo biti bolj agresivne v bloku in obrambi, se še malo bolj uigrati. Potrebujemo še več komunikacije, in ko bomo vse to skupaj spravile na višjo raven, bo naša igra še boljše stekla," je dodala kapetanka Saša Planinšec.

"Z današnjo tekmo smo lahko delno zadovoljni. Nikakor pa to ni igra, ki jo mi želimo in jo pričakujemo. Verjamem, da lahko vse elemente izboljšamo in jih tudi bomo. Pripravljalne tekme smo dobro začele, mislim, da že kažemo neke kvalitete, ne pa še dovolj. Delati moramo na servisu in sprejemu," pa se zaveda, da lahko igrajo precej bolje, Nika Milošič.

Za Slovenke je bila to tretja pripravljalna tekma pred zlato evropsko ligo, ki jo bodo 31. maja začele v Azerbajdžanu.