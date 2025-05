Špes Podbregar in Klinger ostajata pri i-Vent Mariboru

Slovenska mladinska reprezentanta v odbojki Jakob Špes Podbregar in Liam Klinger tudi v novi sezoni ostajata del prve ekipe i-Vent Maribora, so danes sporočili iz štajerskega kluba.

Špes Podbregar se je klubu pridružil decembra iz vrst Panvite Pomgrad. Kot mladinec je bil član zlate reprezentance Slovenije do 17 let, ki je na evropskem prvenstvu 2023 v Albaniji osvojila naslov, so zapisali Mariborčani.

Klinger pa je član kluba od svojih prvih korakov v odbojki. V sezoni 2024/25 je bil član reprezentanc do 17 in 19 let, obenem pa tudi najkoristnejši igralec mladinskega državnega prvenstva.

"Špes se nam je pridružil v zimskem prestopnem roku in v naslednji sezoni ostaja z nami. Gre za igralca z velikim potencialom. Nanj računamo dolgoročno in ga vidimo kot enega nosilcev igre generacije, ki prihaja. Klinger pa je igralec naše šole, mladi reprezentant in MVP mladinskega DP, kjer smo osvojili naslov. Gre za mladega in perspektivnega igralca, ki ga v klubu vidimo kot prihodnjega nosilca igre," je nadaljnje sodelovanje z mladima odbojkarjema opisal trener Sebastijan Škorc.

