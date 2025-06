Slovenke Portugalsko zapuščajo z dvema porazoma

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na uvodnem turnirju zlate evropske lige vknjižila dve zmagi, na drugem na Portugalskem pa dva poraza in si močno otežila morebitno napredovanje na zaključni turnir. Potem ko so Slovenke v soboto priznale premoč Ukrajinkam (0:3), so v nedeljo izgubile še z gostiteljicami. Te so za prvo zmago v tekmovanju slavile s 3:1 (21, -24, 24, 19). Slovenke bodo prihodnji teden tretji turnir gostile v Velenju, kamor prihajajo Grkinje in Španke.

Portugalska : Slovenija 3:1 (21, -24, 24, 19) * Športna dvorana Vila do Conde, gledalcev 1600, sodnika: Fernandez (Španija), Lopes Pinto (Portugalska).

* Portugalska: Cavalcanti 16 (2 asa, 1 blok), Rodrigues, M. Garcez 1, Monteiro, Clemente 19 (4 ase), Silva, Kavalenka 11, Figueiras, Maia 17 (2 bloka), Lopes 1 (1 blok), J. Garcez 11 (2 asa, 4 bloke), Cassama, Pereira, Gouveia.

* Slovenija: Pavlović Mori 4 (1 blok), Godec 3, Lorber Fijok 8 (1 as, 1 blok), Jurič, Zatković 17, Šiftar 8 (1 blok), Frelih 1, Velikonja Grbac, Milošič 12 (1 as, 4 bloke), Kukman, Mazej, Planinšec 11 (4 bloke), Banko, Halužan Sagadin.

Slovenke so v tekmo vstopile z dvema zmagama in porazom, Portugalke pa s tremi porazi, a jim je tokrat uspelo priti do prve zmage. Portugalska je bila boljša tekmica, za odtenek je prevladovala v večini elementov, največja razlika pa je bila pri servisu in posledično sprejemu. V tem so bile domače bolj prepričljive, Slovenkam ni pomagal dober blok.

Obe ekipi sta imeli veliko nihanj v igri. Tako so Slovenke v prvem nizu vodile z 9:6, a zaradi težav s sprejemom tekmicam dovolila delni izid 1:8, zaostanka pa jim do konca ni več uspelo nadoknaditi.

Slovenke so drugi niz po preobratu dobile. Foto: CEV

Na začetku drugega niza so Portugalke prišle do zanesljive prednosti, a je prišlo do preobrata. Slovenke so pred končnico vodile z 21:18, toda izgubile naslednje tri točke in ekipi sta bili spet poravnani. Nato so gostje zapravile še dve zaključni žogi, toda vendarle prišle do izenačenja na 1:1.

V tretjem nizu so po asu Nike Milošič vodile s 16:12, toda kmalu zatem je bil izid spet izenačen. Končnica je bila spet negotova, toda tokrat so jo tudi z malo sreče dobile domače, ki so nato četrti niz dobile bolj zanesljivo, Alessandru Oreficeju ni uspelo spremeniti poteka niti z nekaterimi menjavami.

Pri Slovenkah je 17 točk dosegla Eva Zatković, Nika Milošič in Saša Planinšec sta vknjižili vsaka po štiri bloke.

Prihodnji teden bodo igrale v Velenju. Foto: CEV

Varovanke Orefficceja imajo po štirih tekmah polovičen izkupiček, tretji turnir pa bodo konec naslednjega tedna odigrale pred svojimi navijači v Velenju, v petek se bodo pomerile z Grčijo, v nedeljo pa s Španijo.