Odbojkarji i-Vent Maribora so za naslednjo sezono dobili veliko okrepitev. Za sodelovanje so se dogovorili z 22-letnim kubanskim reprezentantom Bryanom Caminom Martinezom, ki igra na položaju sprejemalca, v prejšnji sezoni pa je nosil dres Zadruge Doba.

"Camina smo imeli možnost spremljati v dresu Doba v srednjeevropski ligi, kjer nas je s svojimi igrami navdušil. Gre za mladega, skočnega in agresivnega igralca, ki je tudi na seznamu kubanske reprezentance in bo nastopal v ligi narodov. Veselim se sodelovanja z njim in nove sezone s pomlajeno ekipo," je dejal trener Mariborčanov Sebastijan Škorc.

Ekipe za naslednjo sezono sestavljajo tudi drugi klubi. Iz Kranja je v Salonit prestopil sprejemalec Dino Vinkovič, še pred tem sta iz Maribora v Kanal prišla tudi korektor Jaka Sešek in bloker Miha Fink.

V Kamniku imajo novega trenerja tako pri moških kot pri ženskah. Moško ekipo Calcita, ki bo po napovedih v večji meri ostala nespremenjena, zapustila sta jo Julio Gomez in Leo Podobnik, prišla pa sta Jan Karl Jančič iz Triglava in Martin Valenčič iz Maribora, bo namesto Gašperja Ribiča vodil Gregor Rozman, njegov pomočnik pa bo Rok Satler, ki je doslej deloval pri ACH Volleyju.

Žensko ekipo so poleg trenerja Bruna Najdiča zapustile Maša Pucelj, Mika Grbavica in Sara Hutinski, novinke še iščejo.

Iz Šempetra se je v Merkur Kranj preselil eden najbolj nadarjenih slovenskih sprejemalcev Jaka Cestnik.

