V Riu de Janeiru, Quebecu in Xi'anu se je začela odbojkarska liga narodov. Slovenci so v prevetreni zasedbi in z novim selektorjem Fabiom Solijem, ki se ne želi obremenjevati z rezultati in točkami, na prvi tekmi s 3:1 (22, -21, 18, 15) v nizih premagali neugodne Kubance. Na uvodni tekmi je evropska prvakinja Poljska s 3:1 premagala Nizozemsko, branilci lovorike Francozi so z 1:3 klonili proti Argentincem, Kanada je bila s 3:2 boljša od Nemčije.

Brazilija, Kitajska in Kanada so gostiteljice uvodnih turnirjev lige narodov v novi sezoni. Slovenija, ki je trenutno na tretjem mestu svetovne lestvice FIVB, je svojo pot v Braziliji začela s pozitivnim rezultatom. Slovenski odbojkarji so se v zadnji tekmi dneva v Riu pomerili s Kubo in zmagali s 3:1 (22, -21, 18, 15) ter osvojili prve tri točke v ligi narodov v letu 2025.

Slovenci so tako pod novim trenerskim vodstvom – na selektorskem mestu je Gheorgheja Cretuja nasledil Fabio Soli – in v spremenjeni zasedbi uspešno opravili uvod v Riu de Janeiru, v sloviti dvorani Maracanazinho, ki je bila leta 2016 prizorišče olimpijskih iger in velja za tempelj brazilske reprezentančne odbojke.

Rok Možič je dosegel 24 točk. Foto: VolleyballWorld

Med Solijevimi varovanci sicer ni treh nosilcev igre zadnjih let Klemna Čebulja, Alena Pajenka in Gregorja Ropreta. Za Slovence, ki so po izgubljenem drugem nizu dodali na plin, je bil nezaustavljiv Rok Možič, ki je dosegel 24 točk, od tega je dosegel tri bloke in en as. Kapetan Tine Urnaut je dodal 16 točk, Tonček Štern pa 13. Pri Kubi je bil najnevarnejši Marlon Yant z 19 točkami.

Reprezentanca Slovenije: podajalca Dejan Vinčić in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič.

Poljaki premagali tulipane, Japonci zanesljivo Kitajce

Ligo narodov sta v kitajskem Xi'anu odprli evropska prvakinja Poljska in Nizozemska, s 3:1 so zmagali Poljaki, na istem prizorišču so Japonci s 3:0 odpravili gostitelje Kitajce. Do uvodne zmage so prišli tudi Srbi, ki so bili boljši od Turkov.

Svetovni prvaki Italijani so s 3:1 premagali Bolgare. Branilci lovorike Francozi pa so s 3:1 klonili proti Argentincem.

Poljaki so na uvodni tekmi premagali Nizozemce. Foto: Volleyball World

Na prvi tekmi v Riu de Janeiru sta si nasproti stali Ukrajina in ZDA (3:0), v trenerskem štabu katere kot pomočnik trenerja deluje Luka Slabe. Na drugi tekmi v Braziliji pa so domači s 3:0 opravili z Iranom.

