Varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so pretekli konec tedna v Vila do Condeju izgubile tako proti Ukrajini kot Portugalski. Predvsem poraz proti domačinkam še posebej boli, saj so slednje s tem prišle do edine zmage v letošnji izdaji tekmovanja. Ukrajinke veljajo za favoritinje tekmovanja in so neporažene na vrhu razpredelnice z razmerjem 4-0. Sledijo Romunija, Slovaška, Švedska in Madžarska s 3-1, nato pa sta na mestih za njimi Slovenija in Španija z 2-2.

Slovenke so edini zmagi dosegle na prvem turnirju v Bakuju, kjer so najprej ugnale Madžarsko, nato pa še domači Azerbajdžan. Položaj v skupini dopušča upanje, da bi z dvema zmagama Slovenke še lahko upale na najboljša tri mesta v ligaškem delu. Švedska bo namreč ne glede na položaj na lestvici igrala na domačem zaključnem turnirju.

"Želim si dveh zmag na naslednjem turnirju, kako se bodo razpletle druge tekme, pa na žalost ne vemo. Ampak še vedno si želimo na zaključni turnir, vemo pa, da bo to zelo težko," je na sredinem medijskem terminu priznala kapetanka zasedbe Saša Planišec. Slovenke v velenjski Rdeči dvorani čakata najprej petkov obračun proti Grčiji (1-3), nato pa še proti Španiji v nedeljo. Obe se bosta začeli ob 18. uri.

Foto: CEV "Nasprotnice so kar močne in nikogar ne podcenjujemo. Poznam tudi trenerja, tako da bom lahko pripomogla tudi s kakšnimi njegovimi skrivnimi potezami. Dobro se bomo pripravile na tekmo, osredotočenost je na sto odstotkih," je o prvih tekmicah in poznavanju selektorja grške izbrane vrste Apostolosa Oikonomuja iz vrst švicarskega Lugana spregovorila Selena Leban.

Tako Leban kot Planinšec sta prepričani, da lahko domača dvorana pripomore v iskanju boljše igre. "Domače občinstvo da ogromno. Mislim, da nas letos že kar nekaj igra v tujini in te priložnosti nimamo velikokrat. Mislim, da lahko govorim v imenu vseh, ko rečem, da so te tekme najlepše, da za domač dres igraš na domačih tleh in tudi ob podpori družine in prijateljev ter vseh drugih gledalcev," je dejala kapetanka slovenskih odbojkaric.

Seveda pa je za dobro vzdušje v dvorani treba tudi igrati na primerni ravni, opozarja Planinšec. Prepoznavne igre na Portugalskem ni bilo, zato upa na precej boljšo v Velenju. "Četudi smo že na prvem turnirju dvakrat zmagale, smo vedele, da to še ni ta igra, ki si jo želimo pokazati. Trenutno je pomembno, da se osredotočimo nase in pokažemo boljšo igro, za katero vsi vemo, da smo jo sposobne," še dodaja Planinšec.

Izpostavila je, da trenutno začetni udarec ni na najboljši ravni, a lahko gradijo na sprejemu in v blok obrambi. Napad pa bo odločilen proti kakovostni ekipi Grčije. "So zelo kakovostna ekipa z dvema igralkama, ki izstopata kot zelo napadalno močni. Zavedamo pa se tudi svojih prednosti. Z začetnim udarcem jih moramo oddaljiti čim dlje od mreže in potem z blok obrambo ustaviti njihove napade," je ključ do zmage za konec razkrila kapetanka reprezentance.