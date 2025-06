Mednarodna odbojkarska zveza FIVB je decembra 2023 po številnih zapletih le odobrila nastop Fatoumatte Sillah za Slovenijo, a šele po pretečenem prehodnem obdobju, natančneje danes.

Gambijska odbojkarica se je slovenski javnosti predstavila že v najstniških letih oziroma od sezone 2019/20, ko je zaigrala za GEN-I Volley. Nato je bila še članica Calcit Volleyja. Od sezone 2023/24 igra za madžarski Vasas, kjer je preživela tudi preteklo sezono.

Sillah se je pripravam slovenske izbrane vrste prvič priključila že leta 2022, potem ko je vse kazalo, da ji bo FIVB podelil pravico nastopanja za Slovenijo.

Po številnih zapletih se to ni zgodilo, pri Odbojkarski zvezi Slovenije pa so kljub temu vztrajali in konec leta 2023 dosegli, da bo zdaj 22-letna igralka po dolgem čakanju lahko nosila slovenski dres.

Slovenke bodo med petkom in nedeljo gostile tretji turnir zlate evropske lige. V Velenju se bodo merile s Špankami in Grkinjami. Foto: Aleš Oblak

Izbrano vrsto najprej čaka nastop na tretjem turnirju evropske zlate lige. Na prvem v Azerbajdžanu so varovanke Alessandra Oreficeja premagale Madžarsko in Azerbajdžan, na Portugalskem pa so izgubile proti Ukrajini in Portugalski. Tretji turnir zlate evropske lige bodo med petkom in nedeljo gostile v Velenju, kjer se bodo merile z Grčijo in Španijo.

Cilj Oreficeja je bil pred začetkom preboj na zaključni turnir, ki ga bodo gostile Švedinje. Ob Skandinavkah je na turnirju tako prostor le še za tri reprezentance, Slovenke pa so si s porazoma na Portugalskem močno otežile delo.

Po zlati ligi kvalifikacije za EP in premierno svetovno prvenstvo

V začetku avgusta bodo nato Slovenke igrale drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, proti Estoniji in Izraelu bodo skušale potrditi četrto uvrstitev na EP. Konec avgusta reprezentanco čaka še zgodovinski prvi nastop na SP na Tajskem.