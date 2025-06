"Kar malo smo presenečeni nad našo današnjo formo. V zadnjem času nismo bili čisto pravi, danes pa smo pokazali tisto pravo igro, ki jo, že odkar je prišel Fabio (selektor Fabio Soli, op. a.), skušamo graditi," je bil po zmagovitem začetku odbojkarske lige narodov – Slovenci so s 3:1 premagali Kubance – zadovoljen Jani Kovačič, selektor pa dodal, da ga je navdušil predvsem ekipni duh, "kakršnega si želim od igralcev od mojega prvega dne s to ekipo". Slovenci so se z novo zmago povzpeli tudi na tretje mesto svetovne lestvice.

Jani Kovačič po zmagi nad Kubo (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je na prvi turnir lige narodov odpravila v spremenjeni zasedbi – manjkajo trije standardni člani Klemen Čebulj, Alen Pajenk in Gregor Ropret – in z novim sistemom igre, ki ga je uvedel novi selektor Fabio Soli.

Zasedba, sestavljena iz izkušenj in mladosti, je pred začetkom v Braziliji izpostavljala, da še niso na želeni ravni, a da upajo, da bodo rasli iz tekme v tekmo. Soli javno ni želel govoriti o rezultatskih ciljih, je pa opozoril na pomembnost realnih pričakovanj.

Njegovi varovanci so pred obračunom s Kubo, s katero so se zadnjič pomerili v ligi narodov lani v Stožicah in jih v močnejši sestavi strli po petih setih, poudarjali, da bo treba igrati pametno in potrpežljivo.

Kovačič: Takšno igro najboljše ekipe

Na koncu jim je s hitro igro uspelo. Ligo narodov so odprli z zmago s 3:1 in tudi sami po njej priznali, da so bili kar malo presenečeni nad predstavo, ki so ji prikazali.

"Ta hitra igra, kakršno smo videli danes, je takšna, kakršno igrajo najboljše ekipe," pravi Jani Kovačič. Foto: VolleyballWorld

"Kar malo smo presenečeni nad svojo današnjo formo. V zadnjem času nismo bili čisto pravi, danes pa smo pokazali tisto pravo igro, ki jo, že odkar je prišel Fabio, skušamo graditi. Danes je bila med nami in Kubo velika razlika v tem, da smo igrali zelo hitro, s čimer so imeli Kubanci, ki so zelo fizična ekipa in igrajo počasi, velike probleme. Ta hitra igra, kakršno smo videli danes, je takšna, kakršno igrajo najboljše ekipe," je po zmagovitem začetku dejal libero Jani Kovačič.

"Tako kot smo že rekli – treniramo nov sistem igre in v nekih trenutkih so se vse te stvari že lepo pokazale. Na tem moramo graditi. Zelo sem vesel, da smo tekmovanje začeli z zmago, kar je zelo pomembno in gremo naprej," je ob zmagi dodal kapetan Tine Urnaut, ki je k zmagi prispeval 16 točk.

Tine Urnaut (video: OZS):

Soli navdušen nad ekipnim duhom

"Zelo sem vesel, seveda ne samo zaradi rezultata, ampak predvsem zaradi ekipnega duha, kakršnega si želim od igralcev od svojega prvega dne s to ekipo. Da držijo skupaj, da si tako starejši kot mlajši igralci delijo duh slovenske reprezentance. To sem danes videl. Nismo pa ravno igrali najlepše odbojke na svetu, smo pa dobro nadoknadili vse svoje pomanjkljivosti in to je tisto, kar si pri svoji ekipi želim. Skupaj moramo trpeti, igrati z nasmehom, uživati v odbojki in tudi to sem danes videl. Mislim, da nam je uspel popoln začetek. Razumeli smo, da ni treba, da je naša odbojka popolna. Bili smo dobri v obrambi in zaščiti in menim, da nam je to prineslo dober rezultat, poleg tega pa smo se dobro spopadali z izzivi, ki so nam jih pripravili Kubanci," je po zmagi v ligi narodov za OZS dejal Soli.

Foto: VolleyballWorld

Z novimi točkami so se Slovenci povzpeli na tretje mesto svetovne lestvice. Drugo srečanje prvega turnirja v Riu de Janeiru bodo Slovenci igrali v soboto ob 2. uri po slovenskem času proti Iranu.

Na uvodni tekmi v Braziliji so Ukrajinci s 3:0 odpravili Američane, gostitelji Brazilci pa so brez izgubljenega seta premagali Iran.