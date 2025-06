Gambijska odbojkarica Fatoumatta Sillah je bila leta 2016 izbrana za najobetavnejšo gambijsko mlado igralko leta, nedolgo potem pa se je preselila v Slovenijo, kjer je priložnost za dokazovanje najprej dobila v novogoriški prvoligaški zasedbi GEN-I Volley, nato pa je uspešno igrala še za OK Kamnik. Iz vrst Calcit Volleyja je odšla k madžarskemu Vasasu Obudi, s katerim se je v prejšnji sezoni dokazovala v elitni ligi prvakinj in osvojila tri lovorike, srednjeevropsko prvenstvo, madžarsko prvenstvo in madžarski pokal. Z dobrimi predstavami je nase opozorila najuspešnejše evropske klube, zato jo bomo v enem izmed njih spremljali že jeseni.

Sillah, sicer 186 centimetrov visoka odbojkarica, ki lahko igra tako na igralnem mestu sprejemalke kot korektorice, je slovensko državljanstvo pridobila že leta 2022, a je morala na dovoljenje Mednarodne odbojkarske zveze za nastop v slovenskem dresu čakati vse do letošnjega junija.

"A zdaj je končno napočil čas, da zaigram za Slovenijo in prispevam svoj delež k čim boljšim rezultatom." Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

"Zelo sem vesela, da je postopek končno sklenjen, saj je vse skupaj trajalo več kot dve leti. Zelo sem hvaležna Odbojkarski zvezi Slovenije in svojemu zastopniku, da so vseskozi vztrajali in verjeli vame. Z reprezentanco sem trenirala že v preteklosti in tudi letos sem opravila celotne priprave, tako da res že komaj čakam, da stopim na igrišče in po najboljših močeh pomagam reprezentanci. Ni lahko ves čas le trenirati in soigralke spremljati s strani. A zdaj je končno napočil čas, da zaigram za Slovenijo in prispevam svoj delež k čim boljšim rezultatom," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala Sillah.

Ta bo tako danes prvič zaigrala za slovensko reprezentanco, ki v Velenju do nedelje gosti tretji turnir zlate evropske lige. Varovanke Italijana na slovenski klopi Alessandra Oreficeja se bodo danes pomerile z Grkinjami, v nedeljo pa še s Špankami.

Slovenke imajo še nekaj možnost, da se z dvema zmagama prebijejo na zaključni turnir, ki bo konec meseca na Švedskem, a so si delo otežile s porazoma na drugem turnirju proti Ukrajini in Portugalski.

Na zaključnem turnirju bodo ob Švedinjah igrale še najboljše tri uvrščene reprezentance.

Današnji dvoboj z Grčijo se bo v Velenju začel ob 18. uri.