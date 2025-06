Slovenija še do tretje zmage v Braziliji

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na uvodnem turnirju lige narodov v Riu de Janeiru po zmagah nad Kubo in Iranom le nekaj več kot 12 ur po dvoboju z Iranci ponovno stopila na parket. Nasproti so jim stali Američani, pri katerih vlogo pomočnika slovitega Karcha Kiralyja opravlja Luka Slabe, varovanci Fabia Solija pa so zabeležili še tretjo zmago. Bilo je 3:1 (22, 25, -20, 23).

Liga narodov, 14. junij:

Ritem lige narodov je zgoščen. Slovenska reprezentanca, ki je v Rio de Janeiro odpotovala brez treh standardnih članov (Alen Pajenk, Klemen Čebulj, Gregor Ropret), je za začetek s 3:1 premagala Kubo, v zgodnjih sobotnih urah po slovenskem času pa so varovanci novega selektorja Fabia Solija na kolena po petih setih spravili še Iran.

Na tretjem srečanju v Braziliji so slovenski odbojkarji pokazali predvsem zbranost v končnicah. Kar tri nize so dobili po negotovem boju, zelo pomembno pa je tudi, da je veliko vlogo pri tem odigral mlajši del reprezentance, ki je dokazal, da ima Slovenija tudi dolgo in široko klop. Odlično tekmo sta tako kot proti Iranu odigrala Nik Mujanović in Nejc Najdič.

Žiga Štern je bil najučinkovitejši v slovenski vrsti. Foto: VolleyballWorld

Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil igralec, ki doslej prav tako ni imel vidnejše vloge v ekipi, Žiga Štern, dosegel je 15 točk, Mujanović jih je prispeval 14, kapetan Tine Urnaut pa 12.

Slovenci bodo zadnjo tekmo prvega turnirja odigrali v nedeljo, tekmeci bodo gostitelji, ki so popoldan s 3:2 ugnali Ukrajince. Z Brazilci se bodo Slovenci za konec prvega turnirja srečali v nedeljo ob 15. uri.

Kitajci so v Šianu s 3:1 premagali Nizozemce, Poljaki pa s 3:0 Turke.