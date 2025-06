Slovenski odbojkarji so na uvodnem turnirju lige narodov v Riu de Janeiru odigrali tretjo tekmo v zadnjih 37 urah. Po treh zmagah (Kuba, Iran, ZDA) so na četrti tekmi prvič izgubili, z gostitelji Brazilci z 0:3. Prvi niz so s 25:19 dobili Brazilci, drugega pa z 29:27, pa so imeli Slovenci kar pet zaključnih žogic (vodili so s 24:21). V tretjem nizu so bili nato gostitelji znova premočni (25:19).

Liga narodov, 15. junij:

Slovenski selektor Fabio Soli je še enkrat več dokazal, da v ligi narodov ne bo gledal samo na rezultate, ampak bo poskušal graditi reprezentanco za prihodnost. Tako je še četrto tekmo zapovrstjo začel z drugačno postavo, tokrat so ob standardnem liberu Janiju Kovačiču začetno postavo sestavljali sprejemalca Rok Bračko in Rok Možič, blokerja Janez Janž Kržič in Sašo Štalekar, podajalec Uroš Planinšič in korektor Tonček Štern, v drugem delu nizov sta v igro vstopila še Nejc Najdič in Nik Mujanović.

Foto: VolleyballWorld Kljub močno spremenjeni ekipi, brez večino igralcev, ki so v preteklosti nosili največje breme pri uspehih, pa slovenski mladci kljub zanesljivem porazu niso razočarali. Poznalo pa se je pomanjkanje izkušenj, posebno v drugem nizu, ko so imeli svoje priložnosti. Bili so povsem blizu izenačenja na 1:1, vodili so s 24:21, imeli nato še dve zaključni žogi, ki ju niso izkoristili, za kar je sledila kazen. Po njej pa so Solijevi izbranci popustili, v tretjem nizu negotovosti ni bilo več.

V celoti gledano je zmaga Brazilcev, ki imajo prav tako nekoliko pomlajeno reprezentanco, povsem zaslužena. Razliko so delali predvsem s servisi, ki so bili udarnejši, z njimi veliko napak niso storili, slovenskemu sprejemu pa povzročali težave.

Po Braziliji v Bolgarijo in nato v Stožice

Slovensko zasedbo v nadaljevanju lige narodov čakata še dva turnirja, in sicer v Bolgariji (25.–29. junija) in na domačih tleh v Ljubljani. V slovenski prestolnici se bodo odbojkarji med 16. in 20. julijem merili proti Kanadi, Nizozemski, Italiji in Srbiji. Zaključni turnir bo na Kitajskem med 30. julijem in 3. avgustom.