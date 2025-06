Slovenska odbojkarska reprezentanca je uvodni turnir lige narodov v Riu de Janeiru, na katerem je nastopila v pomlajeni zasedbi, končala s tremi zmagami in porazom proti Brazilcem. "Kar si želim od svoje ekipe, je, da ohrani in v srcu nosi duh naše reprezentance. To je zame prvi cilj. Prav tako moramo skrbeti za svoj sistem," je pred nadaljevanjem lige narodov – drugi turnir bodo med 25. in 29. junijem igrali v Bolgariji – dejal selektor Slovencev Fabio Soli.

Slovenski odbojkarji so novo tekmovalno poglavje odprli v Braziliji, na uvodnem turnirju lige narodov nove sezone. Še pred odhodom v Rio de Janeiro je selektor Fabio Soli opozarjal na pomembnost realnih pričakovanj.

Italijan je namreč vpeljal svoj sistem, povrh vsega pa je slovenska zasedba videti drugače, kot smo je bili vajeni v zadnjih letih. Uvodni del sezone namreč izpuščajo trije standardni člani Alen Pajenk, Klemen Čebulj in Gregor Ropret. V Braziliji so tako priložnost za igro dobili tudi debitanti oziroma je mlajši del, ki bo moral sčasoma stopiti v večje čevlje, dobil višjo minutažo, selektor in njegova zasedba pa prve odgovore o tem, kje je prevetrena Slovenija.

"Energija ni bila prava"

Slovenci so v napornem urniku – zadnje tri tekme so si sledile v 37 urah – najprej s 3:1 premagali Kubo, nato s 3:2 Iran, s 3:1 ZDA, za konec pa na spektaklu v Maracanazinhu z 0:3 izgubili proti gostiteljem Brazilcem.

"Pomembno je, da ne izgubimo poti in osredotočenosti, še posebej na položajih, kjer se ne počutimo najbolj domače," je po porazu proti Brazilcem dejal selektor Slovencev Fabio Soli. Foto: VolleyballWorld

"Tekme nismo izgubili kar tako, ampak ker smo izgubili pot. V napadu smo naredili nekaj res neverjetnega, a svojega nastopa v obrambi ne smemo skriti. Izgubili smo svoj način igre in to me pri tej tekmi najbolj moti. Energija ni bila prava. Na igrišču je bilo morda nekaj igralcev, ki nimajo veliko izkušenj z igranjem na tej ravni," je po porazu v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije dejal Soli.

Soli: Ostati moramo v svojem sistemu, igrati svojo odbojko

Ob tem je izpostavil, da si od svoje ekipe želi, "da ohrani in v srcu nosi duh naše reprezentance. To je zame prvi cilj. Prav tako moramo skrbeti za svoj sistem. Danes rezultat ni najpomembnejši. Pomembno pa je, da ne izgubimo poti in osredotočenosti, še posebej na položajih, kjer se ne počutimo najbolj domače, na primer tokrat proti močni ekipi. Moramo ostati v svojem sistemu in igrati svojo odbojko."

"Na koncu nismo imeli več zbranosti in moči, da bi lahko to naredili, ampak osebno sem zelo zadovoljen, da smo lahko igrali v takšni dvorani s takšno atmosfero." Foto: VolleyballWorld

Bračko: Videle so se izkušnje

Eden tistih, ki so proti Brazilcem dobili priložnost za dokazovanje, je bil Rok Bračko. "Brazilci so res izkušena ekipa. Imeli smo svoje priložnosti v drugem setu. Malo je zmanjkalo koncentracije, videle so se tudi izkušnje. Vsekakor moramo biti zadovoljni, saj je Brazilija ena najboljših ekip na svetu. Na koncu nam je padla koncentracija, bile so obrambe in zaščite, ki bi jih morali bolje narediti, kot smo se dogovorili. Na koncu nismo imeli več zbranosti in moči, da bi lahko to naredili, ampak osebno sem zelo zadovoljen, da smo lahko igrali v takšni dvorani, s takšno atmosfero. Najpomembnejši je rezultat na koncu in mi tega nismo naredili," je za OZS dejal Bračko.

Že prihodnji teden v Bolgarijo

Slovenci so po koncu prvih turnirjev, ki so potekali v Braziliji, Kanadi in na Kitajskem, na petem mestu med 18 sodelujočimi. V domovino se vračajo v torek, v sredo že sledi nadaljevanje priprav. Drugi turnir Slovence čaka že prihodnji teden, ko se bodo med 25. in 29. junijem v Bolgariji merili z gostitelji, Turki, Francozi in Japonci.

"Poskusili bomo popraviti neke malenkosti, vseeno ni veliko časa, saj bomo hitro odpotovali v Bolgarijo. Lahko smo zadovoljni," pravi Tonček Štern. Foto: VolleyballWorld

Štern: Veliko smo rotirali in veliko stvari naredili dobro

"Na žalost smo na zadnji tekmi izgubili, a glede na celotni teden smo lahko zelo zadovoljni. Trener je dal priložnost bolj ali manj vsem igralcem. Veliko smo rotirali in veliko stvari naredili dobro. Seveda so še malenkosti in določene stvari, ki jih še moramo popraviti na naslednjih turnirjih. Mislim, da smo lahko s tremi zmagami zelo zadovoljni in se v Slovenijo vrnemo z dvignjenimi glavami. Poskusili bomo popraviti neke malenkosti, vseeno ni veliko časa, saj bomo hitro odpotovali v Bolgarijo. Lahko smo zadovoljni," pa je misli po koncu prvega turnirja strnil prvi korektor reprezentance Tonček Štern.

Po prvem turnirju so na prvem mestu Poljaki, ki so še edini neporaženi.

Slovenci bodo sredi julija v Stožicah gostili tretji turnir lige narodov. Vrhunec sezone bo septembrsko svetovno prvenstvo na Filipinih.

