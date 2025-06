Najvišja ženska na svetu podira mejnike #video

Po Guinnessovi knjigi rekordov je trenutno sicer najvišja ženska na svetu 28-letna Rumeysa Gelgi iz Turčije, toda Gelgi, ki je visoka 215 centimetrov, kljub temu ni najvišja ženska na svetu. Trenutno po vseh dokazih naziv pripada 220 centimetrov visoki 18-letni Kitajki Zhang Ziyu, ki je na prijateljski tekmi proti Bosni in Hercegovini dočakala tudi debi v članski izbrani vrsti Kitajske. Na svojem debiju je dosegla 18 točk in sedem skokov, Kitajska pa je zmagala s kar 101:55. Tekma je bila ogrevanje pred Azijskim pokalom v Jinanu.

