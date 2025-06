Košarkarski klub Bosna odpovedal udeležbo v ligi Aba

Igralci ljubljanske Ilirije so v kvalifikacijah za ligo Aba premagali Cibono in se uvrstili v elito. Ilirija je v kvalifikacijah nastopila kot drugouvrščena ekipa lige Aba 2, zagrebška Cibona pa kot predzadnja iz elitne konkurence.

Ljubljančani so pred tem v finalu lige Aba 2 izgubili proti Bosni, nekdanji prvakinji Evrope. Mesto v ligi Aba za sezono 2025/26 iz Slovenije sta si že pred tem zagotovili tudi ekipi Cedevite Olimpije in Krke.

"Zavrnili so naša predloga za dvorani, za kateri smo poslali prošnje in za kateri smo menili, da obstajajo tehnične zmogljivosti, ki sledijo interesu občinstva za izvedbo tekem. Vodstvi, ki upravljata dvorani, sta bili profesionalni in razumni v komunikaciji, vendar so bile postavljene take tehnične zahteve, ki jih naš klub ne more izpolniti in tudi ne nanje vplivati," so sporočili iz sarajevskega kluba.

Drug razlog je negotovost glede proračuna kluba.

Preberite še: