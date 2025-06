Nekdanja alpska smučarka Nika Fleiss, ki je Hrvaško zastopala v svetovnem pokalu in na olimpijskih igrah v letih 2002, 2006 in 2010, je postala mama. Ob fotografiji svojega prvorojenca Vala, ki se je rodil prejšnji teden, je na Instagramu objavila čustven zapis.

"Zdaj vem, da Nekdo od zgoraj vse to vidi. S čim sem si te zaslužila, deček moj, ki v očeh nosiš vsa najlepša morja in oceane," je zapisala 40-letna Nika. "Prišel si v noči močne polne lune in mi s prvim pogledom ozdravil dušo. Česa tako nedolžnega in čistega nisem še nikoli občutila."

"Ko sem spoznala tvojega očeta, je stavek 'samo redki najdejo redke' dobil smisel, a nisem vedela, da si prav ti ta redkost, ki sem jo tako dolgo čakala. Zdaj pa zamižim in vem, da si ti od nekdaj in za vedno moje vse," je še zapisala Nika Fleiss, ki je nosečnost razkrila v začetku aprila.

Štiridesetletnica iz Samoborja, ki se je rodila v Brežicah, je aktivno smučarsko kariero sklenila leta 2010, kmalu potem pa pozirala za naslovnico hrvaškega Playboya. Pozneje se je preizkusila kot športna komentatorka, bila je tudi piarovka hrvaške smučarske zveze, leta 2021 pa je neuspešno kandidirala za županjo Samoborja.

Oglejte si še: