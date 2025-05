Dr. Eva Trpin Fortuna je specialistka maksilofacialne kirurgije in estetske medicine, ki svoje življenjske poti ni posvetila le strokovni odličnosti, temveč tudi humanitarnemu delu in družinskemu življenju. Je žena in mama šestim otrokom, izjemno preudarna, odgovorna in močna ženska z ogromno mero discipline. V Spotkastu je Eva Cimbola preverila, ali ima njen dan res samo 24 ur.

Dr. Eva Trpin Fortuna je po končani medicinski fakulteti ob delu doštudirala še dentalno medicino, vmes rodila šest otrok in pred štirimi leti, ko najmlajša še ni dopolnila dveh let, zagovarjala in z odliko opravila še specialistični izpit, na katerega se je ob večerih pripravljala leto dni. "Imam res zelo veliko energije in morda sem se za to odločila tudi iz uporništva, ker sem zelo veliko in rada risala in sem želela študirati arhitekturo vzporedno in je bil moj oče zelo proti in sem potem iz uporništva vpisala dentalno medicino. Sta pa bila oba študija pogoj za naziv specialista maksilofacialne kirurgije."

Priznava, da ji ni bilo nikoli žal, čeprav ji ni bilo enostavno. Je pa vedno razmišljala, da bi ji bilo resnično škoda, da ne bi delala v tem, za kar se je toliko časa učila. Ob vsem tem pa ima veliko hobijev, rada ustvarja nakit in šiva, zato se marsikdo sprašuje, če je njen dan daljši kot 24 ur. A doktorica v smehu priznava, da sicer ne, a zna svoj čas zelo dobro organizirati.

Dr. Eva Trpin Fortuna je specialistka maksilofacialne kirurgije in estetske medicine, hkati pa tudi mama šestim otrokom, žena in humanitarka. Foto: Liam Toni Šironjič

Pri šestih otrocih je še vedno dovolj časa

Veliko ljudi si misli, da je z vsakim otrokom težje glede časa, ki je na razpolago. "Pri nas temu res ni bilo tako, je pa res, da smo se morali z vsakim otrokom, ki je prišel, na novo prilagoditi in smo morali biti res dobro organizirani." Prepletanje tako uspešne kariere z družino ni vedno lahko, sploh če si ženska oziroma mama, priznava in dodaja, da je moškim v takšnih primerih veliko lažje.

"Moški gre zjutraj pač na delo, enako kot prej, pri njih se v takšnih primerih nič ne spremeni. Ženske pa seveda ostanemo doma na porodniški in priznam, da sem takrat čutila največ razlik. Za nekoga, ki je perfekcionist in je ambiciozen, je to težko in sem potrebovala dve ali tri nosečnosti, da sem sprejela dejstvo, da svet vzporedno teče dalje, jaz pa sem doma in intelektualno na nek način nazadujem."

Kljub temu da sta se s partnerjem odločila za veliko družino, pa ni nikoli imela občutka, da se zaradi porodniškega dopusta odreka čemurkoli, saj ji je vedno lepo v vlogi mame in se je zavestno odločila, da za ta čas kariero postavi na stranski tir. Se je pa seveda zelo veselila vrnitve na delo, čeprav je med kolegi morda večkrat čutila občutek, da so mnenja, da to ne bo šlo. Da ji ne bo uspelo ohranjati kariere ob tako številčni družini. Pa vendar ji je pri vsem veliko pomagala tudi mama, ko je potrebovala varstvo ali ko je kdo od otrok zbolel. "Otroci so se navajeni prilagoditi, deliti in pospravljati za sabo. Nimamo nobene pomoči v smislu čistilke ali kaj podobnega, ker si delo porazdelimo in sobote so namenjene pospravljanju. Edino perila se ne navadim, da ga je vedno tako veliko," pove v smehu.

Pri otrocih na pomoč priskoči babica, za dom pa skrbi vsa družina. Foto: Liam Toni Šironjič

"Ženska lepota ni samo gladek obraz"

Lepota po njenem mnenju ne izhaja iz napetega obraza in napihnjenih ustnic. "Zame je ženska lepota vse ostalo, kako ona govori, kako se nasmeje, kako zavzame prostor, kako se drži, kako se obnaša, kako je urejena, če se zna skladno namazati in če je samozavestna in notranje pomirjena ter zadovoljna, potem to seva ven in tako jaz vidim žensko lepoto. Ga ni botoksa, ki bi pomagal, če nisi navznoter zadovoljna in zadovoljna na več področjih."

Evi sta se v pogovoru dotaknili tudi trenda preveč popravljenih obrazov in pretiravanja, ki pa ga dr. Eva opaža vedno manj. Če pride k njej stranka, ki ima nerealna pričakovanja ali bi si želela nekaj, kar ni v skladu z njenim telesom, jo Eva zavrne. In kaj je tisto, kar nam doktorica sporoča, da lahko naredimo že sami, da bi bil proces staranja morda samo upočasnjen, ne pa ustavljen ali prikrit? "Ne kaditi in piti, vlažiti kožo od znotraj in zunaj in uporabljati zaščitni faktor čez celo leto."

Seveda pa je pojasnila tudi, kako delujejo lepotni popravki in kaj z njimi dosežemo. Opozorila je vsa mlada dekleta, naj res premislijo, komu bodo zaupale svoj obraz, če sploh, saj je prepogosto slišala in videla, kako stvari delujejo na črnem trgu v različnih kozmetičnih salonih, ki seveda niso priporočljivi.

"Zdi se mi, da se da z zdravo pametjo in notranjo pozitivno naravnanostjo ter z mladim duhom življenje narediti zelo lepo," pravi naša sogovornica. Foto: Liam Toni Šironjič

V misijon na Madagaskarju z vsemi šestimi otroki

Specialistka maksilofacialne kirurgije se še vedno živo spominja svojih prvih dveh obiskov v misijonu na Madagaskarju – prvič kot študentka leta 2004 in nato še kot mlada zdravnica tri leta pozneje. Ti izkušnji sta nanjo močno vplivali in, kot pravi sama, oblikovali tako njen osebni kot strokovni razvoj. Želja, da bi nekoč s seboj na to oddaljeno otoško državo popeljala tudi svojo družino, je v njej tlela dolga leta.

V času svojih obiskov se je tesno povezala z misijonarjem Janezom Krmeljem, ki že desetletja deluje v vasi Ampitafa, in z njim ohranjala stik ves ta čas. Svetoval ji je, naj s potjo počaka, dokler najmlajši otrok ne dopolni pet let. Tako se je to poletje uresničila njena dolgoletna želja: s soprogom in šestimi otroki se je družina iz Gorenjske odpravila na edinstveno misijonsko izkušnjo, ki jim bo za vedno ostala v spominu.

Čeprav se zdi, da je prisotnost dveh zdravnikov – njen mož je zobozdravnik in oralni kirurg – v odročni vasici sredi Madagaskarja nekaj povsem logičnega, Eva poudarja, da je bilo posebno predvsem to, da sta tja pripeljala vseh svojih šest otrok. "V krajih, kjer ni nobene zdravstvene infrastrukture, je to zagotovo drzno. Če bi se komu kaj zgodilo, bi lahko bilo zelo resno," priznava. A z možem sta se skrbno pripravila in se o vsem temeljito pogovorila, preden sta sprejela odločitev. O njihovi izkušnji lahko več izveste v pogovoru in v tokratnem Spotkastu.