Denis Vučak (bolje poznan pod imenom Dennis) iz skupine Game Over se bo po poročanju revije Lady ob koncu leta razveselil rojstva svojega prvega otroka.

Denis Vučak - Dennis iz skupine Game Over, je pred tremi meseci izvedel, da bo prvič postal oče, zdaj pa je veselo novico delil tudi za revijo Lady. Z izbranko že nekaj časa živita v okolici Mengša, kjer se počuti kot doma. Ker prihaja iz Prekmurja, mu mestno okolje ne odgovarja najbolj.

Novi družinski član prihaja konec leta

Čeprav je s svojo izbranko v razmerju že šest let, pa podrobnosti niti o njej niti o svojem ljubezenskem življenju za medije ni delil in jih tudi v prihodnosti ne namerava deliti. Je pa za omenjeno revijo razkril, da se bosta naraščaja razveselila ob koncu letošnjega leta.

Pevec se je tega obdobja življenja iskreno veselil in o tem tudi sanjal: "V preteklosti sem se naučil, da si je za ljubezen bolje vzeti čas in premisliti, kot se zaleteti. Zdaj sem jo našel. Sem v letih, ko si želim ustvariti družino, polno ljubezni in medsebojnega spoštovanja," je Vučak še dejal pred leti.

Trenutno se Dennis ukvarja z glasbenimi nastopi, vodenjem plesne šole in poučevanjem plesa.

Člani skupine Game Over: Marko Popovič - Mark, Štefan Čamič - Steffanio, Denis Vučak - Deniss Foto: Mediaspeed