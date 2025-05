Igralka Amber Heard se je na mednarodni materinski dan, ki ga praznujejo v ZDA in še nekaterih drugih državah, razveselila rojstva dvojčkov, hčerke in sina, ki jima je nadela imeni Agnes in Ocean. Zvezdnica je sicer mama treh otrok, poleg novorojenčkov ima še štiriletno hčerko Oonagh.

"Materinskega dneva 2025 ne bom nikoli pozabila. Letos sem neizmerno vesela, da praznujem dopolnitev družine, ki sem si jo leta prizadevala ustvariti," je v objavi na Instagramu zapisala 39-letna Amber Heard in delila fotografijo malih nožic dvojčkov.

Heard je na materinski dan, ki ga 11. maja praznujejo v ZDA, delila uradno novico, da je pozdravila dvojčka v svoji družini. Kot je še zapisala zvezdnica, ima s hčerko Agnes in sinom Oceanom polne roke dela, a napolnjujeta tudi njeno srce.

"Ko sem pred štirimi leti dobila svojo prvo punčko Oonagh, se je moj svet za vedno spremenil. Mislila sem, da večje radosti ne morem občutiti," je zapisala ter dodala, da sta zdaj njeno veselje in radost potrojena.

"Postati mati sama in pod svojimi pogoji kljub težavam z zanositvijo je bila najbolj prizemljujoča izkušnja v mojem življenju. Večno pa bom hvaležna, da sem se lahko odgovorno in premišljeno odločila za to. Vse mame ne glede na to, kje ste danes in kakorkoli že ste prišle sem, moja sanjska družina in jaz praznujemo z vami," je še zapisala Heard, ki je nosečnost z dvojčki razkrila lanskega decembra.

Ni jasno, ali je zvezdnica samska ali ima partnerja

Amber Heard je bila pred tem od leta 2015 do leta 2017 poročena z zvezdnikom Piratov s Karibov Johnnyjem Deppom, s katerim sta se zapletla v dolgoletno odmevno medijsko sojenje zaradi obrekovanja.

Vse kaže na to, da je zvezdnica samska, zato ni jasno, ali se je novorojenih dvojčkov razveselila sama ali s partnerjem, so poročali tuji mediji. Heard je najbolj znana po vlogah v filmih Aquaman, The Rum Diary, Drive Angry in Zombieland. Leta 2023 se je Heard umaknila iz Hollywooda in se s hčerko Oonagh preselila v Španijo, kjer jo je vzgajala zunaj soja žarometov.