"Nosečnost je še precej zgodnja, zato razumite, da se v tej fazi ne želimo spuščati v podrobnosti. Rečemo lahko le, da je Amber navdušena tako zase kot za Oonagh Paige (hčerka, op. p.)," je za omenjeno revijo potrdil igralkin predstavnik.

Kriva obrekovanja

38-letna igralka Amber Heard ima že triletno hči, ki jo je prek nadomestne matere povila aprila 2021. Takrat je na družbenem omrežju Instagram zapisala, da si je želela otroka, "a pod mojimi pogoji". "Upam, da bomo prišli do točke, ko bo normalno, da ne potrebujemo prstana, da bi imeli otroka," je še dodala. Zase je večkrat dejala, da je mama in oče v eni osebi, pa tudi "večopravilna mati".

Še preden je postala mati je bila poročena z igralcem Johnnyjem Deppom, s katerim sta se poleti 2022 zapletla v odmevno in sporno sojenje zaradi obrekovanja, sodniki pa so odločili Deppu v korist. Spoznala sta se leta 2009, se februarja 2015 poročila, leto kasneje pa je Heardova vložila zahtevo za ločitev in trdila, da jo je Depp fizično zlorabljal. Ločitev je bila zaključena januarja 2017.

Po sojenju se je odločila umakniti in se preselila v tujino, natančneje Madrid. "Sojenje je bilo več kot stresno in želela je začeti na novo," je njeno odločitev takrat pojasnil vir blizu igralke.

Junija 2022 je porota v Virginiji odločila, da je igralka Amber Heard kriva obrekovanja nekdanjega moža Johnnyja Deppa, a je v eni točki tožbe pritrdila tudi njej in ji prav tako prisodila odškodnino. Foto: Guliverimage

