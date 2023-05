Leto po odmevni ločitvi igralko ujeli med tekom po španski prestolnici

V lanskem šesttedenskem sojenju, ki so ga prenašali tudi televizijskimi zasloni, sta se nekdanja zakonca spopadla tudi zaradi domnevnih zlorab v družini iz leta 2018. Zdaj so skoraj leto po odločitvi sodišča in sojenju, to se je končalo 1. junija lani, 37-letno igralko Amber Heard fotografi ujeli med tekom po Madridu.

Igralka se je preselila v Evropo

Igralka se je po sojenju, ki ga je sprožilo tudi njeno pisanje o družinskem nasilju, preselila na drugo stran Atlantika in stran od Hollywooda, kjer pa, sodeč po fotografijah, uživa v zdravem načinu življenja in skrbi za svoje telo. Fotografi so jo ujeli med tekom po ulicah sončne španske prestolnice, oblekla pa si je teku primerno opravo: bel top, ki ga je kombinirala s sivimi pajkicami in črno kapo s ščitom, ter obula črne tekaške copate.

Foto: Profimedia

Eden izmed virov blizu Heardove je sporočil, da je igralka komaj čakala, da po sojenju zapusti ZDA s svojo dveletno hčerko Oonagh Paige. Hčerka se je rodila s pomočjo nadomestne matere aprila leta 2021. "Živi v Španiji, kjer ima več zasebnosti. Sojenje je bilo zanjo več kot stresno in preprosto je želela na novo začeti zunaj ZDA," je pojasnil vir, poroča People.

"Navdušena je nad ponovnim delom in snemanjem. Bila je izčrpana in razočarana nad sojenjem. Čutila je, da so z njo ravnali grdo," je še dodal vir in povedal, da je zdaj vse to za njo ter da ima novo energijo in je osredotočena na stvari, ki jih ima rada. Že novembra lani je veliko časa preživela v Evropi, kjer se je lahko posvetila le materinstvu.

Drug vir je povedal, da je bilo sojenje za Heardovo mučno in da je pogrešala svojo hčerko. "Osredotočena je na njeno vzgojo in s hčerko preživlja vsak dan. Vozi jo po mestu, obiskujeta parke in uživata v skupnih trenutkih," je še dodal.

Foto: Profimedia

Amber je v oddaji Today's s Savannah Guthrie spregovorila tudi o svoji hčerki: "Zdaj sem lahko poln čas samo mama in mi ni treba ves čas odgovarjati na klice odvetnikov." Heardova se je dotaknila tudi težkega obdobja, ki ga je preživljala med sojenjem: "Ne glede na vse mi bo to nekaj pomenilo. Naredila sem pravo stvar, storila sem vse, da sem se postavila zase in povedala resnico."

Heardova lani: Sprejela sem zelo težko odločitev, da se poravnam v primeru obrekovanja

"Po dolgem premisleku sem sprejela zelo težko odločitev, da se poravnam v primeru obrekovanja. To odločitev sem sprejela, ker sem izgubila zaupanje v ameriški pravni sistem, v katerem so moje izjave služile za zabavo in hranjenje družbenih medijev. Končno se lahko osvobodim nečesa, kar sem poskušala zapustiti pred več kot šestimi leti, in to pod pogoji, s katerimi se lahko strinjam," je Heardova povedala lani, a dodala, da ni popustila v ničemer.

Depp in Heardova sta bila spoznana za odgovorna v primeru obrekovanja, vendar se je po napornem mesec in pol dolgem sodnem procesu drugega proti drugemu pravica bolj postavila na stran Johnnyja Deppa. Njemu je prisodila 10,35 milijona dolarjev odškodnine (skoraj 9,5 milijona evrov), njej pa le dva milijona. Potem se je Heardova z Deppom pogajala, da bi mu plačala manj.