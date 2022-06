Johnny Depp proti Amber Heard: znana je razsodba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porota je odločila, da je igralka Amber Heard kriva obrekovanja nekdanjega moža Johnnyja Deppa, a je v eni točki tožbe pritrdila tudi njej in ji prav tako prisodila odškodnino.

V ameriški zvezni državi Virginia se je končal sodni spor med igralcema in nekdanjima zakoncema Johnnyjem Deppom in Amber Heard, ena medijsko najbolj odmevnih zgodb v zadnjih tednih.

Depp je vložil tožbo proti Amber Heard zaradi obrekovanja in zahteval 50 milijonov dolarjev odškodnine zaradi komentarja, ki ga je leta 2018 objavila v Washington Postu. V njem Deppa sicer ni omenjala, trdila pa je, da je bila žrtev nasilja v družini. Igralec se je v komentarju prepoznal in vložil tožbo, pri čemer so za kraj sojenja izbrali Falls Church v Virginiji, kjer ima časopis, ki sicer ni predmet tožbe, svoj sedež. Heardova je udarila nazaj s tožbo za 100 milijonov dolarjev zaradi nasilja v družini, nakar je sodnik obe tožbi združil v eno.

Plačati morata oba, Depp dobil višjo odškodnino

Porota je odločila, da sta obrekovanja kriva oba, ona z zapisom, objavljenem v Washington Postu, on pa posredno zaradi izjav njegovega odvetnika Adama Waldmana.

Deppu so dosodili 15 milijonov dolarjev, od tega deset milijonov predstavlja odškodnina zaradi škodovanja njegovemu ugledu, dodatnih pet milijonov je denarna kazen igralki, od katere bo plačala le 350 tisoč dolarjev, ker je to zgornja meja za denarne kazni v zvezni državi Virginia.

Amber Heard so zaradi oškodovanega ugleda dosodili dva milijona odškodnine.

Amber Heard razočarana nad razpletom

Depp se branja razsodbe ni udeležil, Amber Heard je bila prisotna. Po razkritju odločitve porote je sodno dvorano hitro zapustila, kmalu zatem pa v izjavi za javnost sporočila, da je "nemogoče ubesediti", kako razočarana je.

"Zelo mi je žal, da gora dokazov ni mogla premagati vpliva mojega bivšega moža," je sporočila, "še bolj razočarana sem zaradi tega, kaj ta razsodba pomeni za druge ženske. Je korak nazaj, korak v čas, ko so bile ženske, ki so javno spregovorile, deležne zasmehovanja in poniževanja. Odmaknili smo se od prepričanja, da je nasilje nad ženskami treba jemati resno."

