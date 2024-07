Johnny Depp je v zvezi s 33 let mlajšo rusko manekenko

Filmski zvezdnik Johnny Depp je sedem let po ločitvi od nekdanje žene v zvezi z rusko manekenko Julijo Vlasovo, ki je od njega mlajša 33 let.

61-letni hollywoodski zvezdnik Johnny Depp je v zvezi z 28-letno rusko manekenko Julijo Vlasovo, s katero sta se spoznala leta 2021 na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih in so ju v zadnjih letih večkrat videli skupaj, je poročal Daily Mail.

Viri blizu igralca so za tuje medije potrdili, da se Depp in Vlasova v zadnjih dveh letih občasno videvata ter da je njuno razmerje priložnostno. Julija sicer živi v Pragi, kjer ima svoj kozmetični salon, tam pa so njo in Deppa leta 2022 tudi fotografirali, ko sta se udeležila koncerta igralčevega prijatelja in pokojnega glasbenika Jeffa Becka.

Nazadnje so par skupaj ujeli pretekli teden na londonskem letališču.

V začetku tega leta so sledilci na družbenih omrežjih Julio povprašali o njenem razmerju s slavnim igralcem, ona pa je nato kratko odgovorila: "J. D. On je človek, ki je neverjetno nadarjen in navdihujoč." V zadnjem času je Julia pogosto v Veliki Britaniji, kjer Depp sodeluje pri novih filmskih in drugih projektih.

Depp trenutno ustvarja na štirih področjih

Trenutno se Depp ukvarja s štirimi karierami: v londonskem West Endu je najel hišo z ateljejem, da se lahko resneje posveča slikanju, kot obraz Diorjevega moškega parfuma Sauvage pa je sredi triletne 20-milijonske pogodbe. Ukvarja se z glasbo, je koncertni kitarist, ki se pojavlja na odrih po vsem svetu, med drugim tudi v Royal Albert Hallu s prijatelji, med katerimi sta Rod Stewart in Eric Clapton, poleg tega pa se vrača tudi v filmske vode.

Nekdanji zvezdnik franšize Pirati s Karibov v vlogi Jacka Sparrowa je bil zaradi vloge v francoskem biografskem filmu Jeanne du Barry, v katerem je upodobil kralja Ludvika XV., zvezda lanskega filmskega festivala v Cannesu. Režira tudi svoj prvi film po 25 letih – z Alom Pacinom pripravlja biografski film o italijanskem umetniku Amedeu Modiglianiju, je še poročal Daily Mail.

Odmevna ločitev z nekdanjo ženo

Depp se je leta ločil od nekdanje žene Amber Heard, njun razhod pa je bil zelo buren. Še odmevnejša je ločitev postala leta 2019, ko je Depp Heardovo tožil zaradi obrekovanja glede nasilja v družini leta 2018, ko je njeno izjavo objavil Washington Post.

Po pranju umazanega perila v medijih ter po sojenju, ko so z obeh strani padale težke obtožbe, je porota razsodila v Deppovo korist glede vseh treh trditev o obrekovanju in mu prisodila večmilijonsko odškodnino. Heardova je proti Deppu vložila nasprotno tožbo in dobila eno od treh tožb zaradi obrekovanja ter dva milijona dolarjev (1,84 milijona evrov) odškodnine.

Amber Heard, ki se je umaknila iz filmskega sveta, od leta 2022 skupaj s triletno hčerko Oonagh Paige, ki jo je rodila nadomestna mama, živi v Madridu, kjer so jo že večkrat ujeli fotografi.

Depp pa ima iz razmerja z nekdanjo partnerko Vanesso Paradis hčerko Lily-Rose in sina Jacka.

