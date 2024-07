Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na Instagramu delil včerajšnjo prigodo, ki se mu je zgodila med kolesarjenjem po Ljubljani. Ustavil ga je Poljak, ki ga je prosil za fotografijo, potem pa se je zgodilo nekaj, kar ni pričakoval niti nekdanji predsednik republike.

Paru čestital za zaroko, čeprav se ta sploh še ni zgodila

"Joj no, spet sem spoilal. Zgodilo se je pa takole. Sinoči sem šel z biciklom čez Kongresca in me pokliče en tip. Prijazno pristopi, se predstavi, pove, da je iz Poljske in me prosi za fotko. Ok, ni frke, med fotkanjem mi nekaj govori, da se je zaročil ali nekaj takega. Potem pristopi tudi njegovo dekle, ki je iz Vietnama in jaz ji čestitam za zaroko. Ona me debelo pogleda, on pa obupano skoraj v jok," je zapisal Pahor.

"'Mr. President, jutri sem jo mislil presenetit s prošnjo za zaroko na Bledu,'" je Pahorju zaupal obupani Poljak. Pahor je zapisal, da je ob njegovih besedah spoznal svojo napako in mu z razkritjem pokvaril presenečenje. "OMG, grozno, nisem ga dobro poslušal, pokvaril sem mu presenečenje, ampak ona je bila pa presrečna," je še hudomušno v objavi zapisal Pahor in zraven delil tudi skupno fotografijo s parom.

