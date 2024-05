Borut Pahor delil žalostno zgodbo: Tega si do danes nisem odpustil

Borut Pahor nas s svojimi objavami na družbenih omrežjih običajno spravlja v smeh. Tokrat pa je na svojem profilu na družbenem omrežju delil žalostno zgodbo iz leta 1996, ko je vodil parlamentarno delegacijo na prvi uradni obisk na Kitajsko.

Pahor opisuje, kako se je, takrat star dobrih 30 let, spogledoval z eno izmed kitajskih protokolarnih uslužbenk. "Skoraj nisem mogel odtegniti oči od nje, toda nikoli mi ni vrnila pogleda. Toda v kotičku očesa sem opazil, da me sem in tja opazuje," o čednem dekletu zapiše Pahor.

Le en pogled je bil dovolj

Spogledovanje je opazil nekdanji veleposlanik Igor Senčar in Pahorja opozoril, da so poglede opazili tudi kitajski gostitelji in da jim to ni všeč. Dekle je komaj končalo univerzo, delo na zunanjem ministrstvu pa je bilo zanjo vstopnica iz revščine v boljši svet.

"Razumem vas, gospod Pahor, stari ste dobrih 30 let in opazite lepoto, toda vzdržite se, sicer bo po njej," Senčarjeve besede citira Pahor. Od takrat je ni več pogledal.

Na zadnjem uradnem delovnem zajtrku pred odhodom domov si ni mogel pomagati, saj je opazil, da ga mlado dekle gleda. "Vrnil sem ji pogled in namenila mi je najlepši nasmeh na svetu. Vsi okoli mize so to opazili. Z roko si je bežno pokrila nasmeh, mene pa je prevzela osuplost. Vse skupaj je trajalo deset sekund, ne več," se spominja Pahor.

Le en pogled je bil dovolj in v protokolu kitajske delegacije je ni bilo več. Pahor je pozneje izvedel, da so jo odpustili. "Bilo mi je skoraj slabo. Tega si do današnjega dne nisem odpustil. In enkrat sem moral povedati to resnično in žalostno zgodbo," zapis sklene nekdanji predsednik.