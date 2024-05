Predsednica republike Nataša Pirc Musar podpira kandidaturo svojega predhodnika Boruta Pahorja za položaj posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino, so danes za STA potrdili na uradu predsednice. Pred tem je podporo kandidaturi nekdanjega predsednika že izrazil predsednik vlade Robert Golob.

Nataša Pirc Musar je svojo podporo Borutu Pahorju javno izrazila v intervjuju za kosovski portal Kallxo, ki je bil objavljen minuli teden. "Njegove 17-letne politične izkušnje na najvišjih položajih v naši republiki kažejo, da je sposoben zasedati takšen položaj," je dejala predsednica.

Po njenih besedah je kandidat iz Slovenije idealen za ta položaj, saj Slovenci spričo skupne preteklosti poznamo mentaliteto in kulturo narodov v regiji, obenem pa nimamo skrite agende. "To je naša dodana vrednost," je izpostavila Pirc Musarjeva.

Pahor bi zamenjal Lajčaka

Pred tem je Pahorjevo kandidaturo že podprl premier Robert Golob. Po njegovem mnenju je nekdanji predsednik s svojim dosedanjim delom in izkušnjami dokazal, da je velik prijatelj Zahodnega Balkana in da so njegova prizadevanja, tako kot prizadevanja Slovenije, usmerjena v vključitev držav Zahodnega Balkana v EU, zagotavljanje miru in stabilnosti v regiji in s tem v celotni Evropi.

Posebnega odposlanca, ki poleg dialoga med Srbijo in Kosovom pokriva tudi druga regionalna vprašanja na Zahodnem Balkanu, predlaga visoki zunanjepolitični predstavnik EU, v tem mandatu je to Josep Borrell. Odločitev pa sprejme Svet EU oziroma države članice.

Položaj od aprila 2020 zaseda slovaški diplomat Miroslav Lajčak, ki mu je Svet EU julija 2022 mandat podaljšal še za dve leti, do 31. avgusta letos.

Svoje izkušnje pri sodelovanju z državami regije, med drugim ustanovitev pobude Brdo-Brioni, je Pahor postavil tudi v središče svojega nedavno ustanovljenega zavoda Prijatelji Zahodnega Balkana. Konec minulega tedna pa je tudi sporočil, da pripravlja predlog za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino.