Če so glasbeniki med prvomajskimi prazniki zelo zasedeni z nastopi na različnih dogodkih, pa je pri aktivnih politikih slika povsem obrnjena, saj so si mnogi privoščili bodisi oddih na morju ali pa v gorah, nekateri pa so se podružili tudi na raznolikih dogodkih za 1. maj.

Velika večina ljudi praznik dela in prvomajske počitnice izkoristi za krajša potovanja, obisk morja in toplejših krajev, spet drugi, ki raje ostanejo doma, pa radi obiščejo kresovanja ali pa se prebudijo ob prvomajski jutranji budnici. Tudi nekateri aktivni slovenski politiki so se odločili za nekajdnevni oddih, še preden jih znova zasujejo z delom, razpeti pa so bili med morjem in gorami ter različnimi dogodki.

Izbrali smo nekaj trenutno najvidnejših slovenskih politikov:

Trenutno najbolj izpostavljen politično-estradniški par, predsednik vlade Robert Golob in njegova parterka Tina Gaber se, kot smo že poročali, potepata na križarjenju, del svojega dopustovanja pa sta delila tudi na svojih družbenih omrežjih.

Nekdaj prvakinja stranke SD Tanja Fajon si je za praznik dela za 1. maj, ko sicer Slovenija praznuje 20. obletnico članstva v Evropski uniji, najprej privoščila tradicionalni pohod na Rožnik, kjer je v družbi dveh kandidatov SD za evropske volitve junija proslavila delo, skupaj pa so ugotovili, da je Evropa močnejša tudi zaradi Slovenije.

Za 2. maj pa se je Fajonova odpravila na morski oddih, kjer je ob morju uživala v sončnem zahodu in morskem zraku.

Poslanec stranke Levica in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je svoj prvomajske podvige delil na omrežju Instagram. Med drugim je na predvečer praznika dela kuril kres, še pred prvima dnevoma meseca maja, pa se je odpravil na oddih v bližnjo Italijo, od koder se je javil z zapisom in fotografijami, a lokacije ob tem ni razkril: "Končno pomlad. Tale raj je le uro iz Ljubljane, a domačini so me prosili, naj napišem 'lep pozdrav iz Italije'."

Nekdanji predsednik republike in tudi nekdanji predsednik vlade Borut Pahor si je v prazničnih in sončnih dneh privoščil kolesarsko potepanje po Polhograjskih Dolomitih, a kot je zapisal, številka ena še vedno ostaja kolesarjenje v Istri. Na praznični 2. maj pa se je skupaj s soprogo in družino odpravil na obisk k teti Oliviji in in stricu Milošu v Branik.

Zapisal je tudi, zakaj mu ta širša družina toliko pomeni: "To sta zlata človeka, ki jima bom do konca življenja neskončno hvaležen za njuno skrb v času mojega otroštva. Ko je po smrti očeta in dolgih mesecih mame v bolnicah grozilo, da utegnem biti sirota, sta me vzela k sebi v Branik in skrbela zame kot za njuna Boštjana in Mojco. Pogrešal sem mamo, a usoda mi ne bi mogla nameniti ljudi večjega in boljšega srca od Olivije in Miloša. In vse, kar smo jim prinesli, je bila škatla čokoladnih bonbonov?" je bil v zapisu iskren Pahor.

Med počitnicami pa niso počivali niti opozicijski politiki, ki so pridno nabirali kondicijo. Prvak SDS Janez Janša se je z družino odpravil na pomladansko plezanje v Kotečnik.

Malo višje kot Janša pa se je odpravil tudi nekdanji minister in poslanec Aleš Hojs, ki se je povzpel na goro Ortigaro, ki je visoka 2.105 metrov in leži v sosednji Italiji. Kot je zapisal, se je na gori odvila ena največjih bitk v prvi svetovni vojni, v kateri je umrlo preko 30 tisoč vojakov. "Očetje Evrope so vedeli, da se grozote 1. in 2. sv. vojne ne smejo ponoviti, zato je EU projekt miru. Danes skupaj plapolajo zastave nekoč sprtih strani," je še zapisal ob fotografijah z vrha.

1. maj pa je Hojs preživel v Kamniški Bistrici, kjer je, kot je zapisal, za dobro vzdušje poskrbela kamniška godba in mažoretke.

Prvak stranke NSi Matej Tonin svojih prvomajskih podvigov še ni delil na družbenih omrežjih, je pa njegova stranka z voščilom zaželela "lep in ponosen praznik dela" 1. in 2. maj.